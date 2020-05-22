Гривна после обвала вновь начала расти. Курс НБУ на 25 мая

Пока доллар продолжает расти, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 25 мая, на 3,54 коп. до 26,7473 UAH\/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 22-24 мая, на 21,51 коп. до 26,7827 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 21 мая на 0,33 коп. до 26,9113 UAH\/USD, курс покупки повысился на 4,40 коп. до 26,6226 UAH\/USD. Также экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+\/-50 коп. при условии, что Национальный банк Украины не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH\/USD на лето и осень. Кроме того, Национальный банк Украины разрешил открывать счета в банках дистанционно. НБУ утвердил полноценные и упрощенные модели (при соблюдении лимитов) дистанционной идентификации.