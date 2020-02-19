На трассе Киев-Одесса автобус врезался в фуру: пострадали 17 человек

17 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием рейсового автобуса сообщения "Одесса-Киев" и грузовика в Николаевской области. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини. "Столкнулись рейсовый автобус Temsa Diamond сообщением "Одесса - Киев" (в котором находилось 39 пассажиров и два водителя) и грузовой автомобиль Volvo. В результате ДТП пострадали водитель и 17 пассажиров первого транспортного средства", - сказано в нем. У пассажиров различный степень травм и ушибов. 8 из них после оказания медпомощи покинули лечебные заведения.Водитель автобуса находится в тяжелом состоянии в реанимации. (Новость дополнена уточненными данными и новыми подробностями) По данным пресс-службы управления Национальной полиции в Николаевской области, в ДТП пострадали 17 человек (включая водителя автобуса). По состоянию на 9:00 в больнице остается лишь 55-летний водитель автобуса. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, назначен ряд соответствующих экспертиз. Следственный отдел Кривоозерского отделения полиции в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые владеют любой информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов, сообщить в полицию.