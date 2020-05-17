Смертельное ДТП под Киевом: ВАЗ врезался в дерево, три человека погибли

В воскресенье, 17 мая, в селе Пороскотень Бородянского района (Киевская область) на участке дороги Клавдиево-Гавронщина произошло ДТП, в котором погибли три человека. Неделю назад смертельное ДТП произошло во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Авария под Киевом случилась в 3:29. Дежурный караул 31-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Бородянка после прибытия на место ЧП, обнаружил, что автомобиль "ВАЗ" столкнулся с деревом.

ДТП под Киевом. Фото: ГосЧС

В результате ДТП погибли три человека: водитель и двое пассажиров 1996, 1997 годов рождения, которых спасатели деблокировали с помощью спецоборудования. Еще двух пассажирок 23-х и 24-х лет отправили в Бородянскую центральную больницу.

Причина ДТП устанавливается.

Ранее на трассе Киев-Одесса произошло столкновение Skoda и MAN. Есть жертвы.