подписаться на рассылку
26.5 26.85
28.5 29
˟
17 мая 2020, воскресенье, 19:53 890
Происшествия 2020-05-17T19:53:40+03:00
Українські Новини
Смертельное ДТП под Киевом: ВАЗ врезался в дерево, три человека погибли

Смертельное ДТП под Киевом: ВАЗ врезался в дерево, три человека погибли

Надежда Комендантова
ДТП, смертельное ДТП, ДТП под Киевом, ДТП с пострадавшими
ДТП под Киевом. Фото: ГосЧС
ДТП под Киевом. Фото: ГосЧС

В воскресенье, 17 мая, в селе Пороскотень Бородянского района (Киевская область) на участке дороги Клавдиево-Гавронщина произошло ДТП, в котором погибли три человека. Неделю назад смертельное ДТП произошло во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Авария под Киевом случилась в 3:29. Дежурный караул 31-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Бородянка после прибытия на место ЧП, обнаружил, что автомобиль "ВАЗ" столкнулся с деревом.

ДТП под Киевом. Фото: ГосЧСДТП под Киевом. Фото: ГосЧС

В результате ДТП погибли три человека: водитель и двое пассажиров 1996, 1997 годов рождения, которых спасатели деблокировали с помощью спецоборудования. Еще двух пассажирок 23-х и 24-х лет отправили в Бородянскую центральную больницу.

Причина ДТП устанавливается.

Ранее на трассе Киев-Одесса произошло столкновение Skoda и MAN. Есть жертвы. 

Больше новостей о: ДТП смертельное ДТП ДТП под Киевом ДТП с пострадавшими

Киево-Святошинский район лидирует по количеству заболевших коронавирусом. Данные по районам Киевской области
В Украине после 4-дневного роста количество новых зараженных коронавирусом уменьшилось
Новости
ДТП под Киевом. Фото: ГосЧС
Смертельное ДТП под Киевом: ВАЗ врезался в дерево, три человека погибли 19:53
В перестрелке на Донбассе был ранен воин ВСУ 19:21
В Лондоне за "антикарантинные" протесты арестовали 19 человек 18:49
В Одессе умер реаниматолог горбольницы, где лечат пациентов с COVID-19 18:19
Сильный шторм идет на Киев: в столице объявили желтый уровень опасности 17:51 Инфографика
больше новостей
Минэкоэнерго подготовило законопроект о добровольном снижении инвесторами в ВИЭ "зеленого тарифа" 05:12
Рекомендованый МОН учебник установил, что белорусы – не славяне, а французы, испанцы и евреи, вероятно, вышли из Галичины 15:01
Пенсия. Фото: dengi.ua
Индексации пенсий в 2020 больше не будет, но выплаты повысят еще дважды: кому и когда 05:30 Инфографика
После реформы Рябошапки в прокуратуре некому работать 18:58
Киево-Святошинский район лидирует по количеству заболевших коронавирусом. Данные по районам Киевской области 11:42
больше новостей
Рекомендованый МОН учебник установил, что белорусы – не славяне, а французы, испанцы и евреи, вероятно, вышли из Галичины 15:01
После реформы Рябошапки в прокуратуре некому работать 18:58
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
Украина должна накапливать финансовый ресурс для снятия с эксплуатации блоков АЭС, - Ольга Буславець 14:05
Учебник географии для 8 класса авторства Петра Масляка
Скандально прославившийся учебник географии Масляка поспешно удалили с сайта Минобразования 15:19
больше новостей
Экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok