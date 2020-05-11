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11 мая 2020, понедельник, 19:01 1003
Происшествия 2020-05-11T19:51:07+03:00
Українські Новини
На трассе Киев-Одесса произошло столкновение Skoda и MAN. Есть погибшие и травмированные

На трассе Киев-Одесса произошло столкновение Skoda и MAN. Есть погибшие и травмированные

Елена Новикова
ДТП, MAN, киев-одесса, Skoda Octavia, ДТП с грузовиком, ДТП в Николаевской области
ДТП на трассе
ДТП на трассе "Киев-Одесса". Фото: Нацполиция

В понедельник, 11 мая, на автодороге М-05 "Киев-Одесса" на 284 км в Николаевской области в результате столкновения произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Skoda Octavia и грузовика MAN.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Николаевской области.

По данным правоохранителей, в результате столкновения транспортных средств 2 человека погибли и 2 пострадали.

"В результате столкновения транспортных средств два пассажира легковушки - жители Харьковской и Запорожской областей погибли на месте происшествия, 24-летний водитель и еще один пассажир с телесными повреждениями, также жителей Харьковщины, доставили в медицинское учреждение. Водитель грузовика, 47-летний житель Львовской области, не пострадал", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.

ДТП на трассе ДТП на трассе "Киев-Одесса". Фото: Нацполиция

В ДТП попала легковушка и грузовик. Фото: НацполицияВ ДТП попала легковушка и грузовик. Фото: Нацполиция

Также отмечается, что сведения о дорожно-транспортном происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.

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