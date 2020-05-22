В Житомирській області серед 7 убитих 3 нацгвардійці

Серед 7 убитих в Житомирській області 3 співробітники Національної гвардії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної гвардії, передають Українські Новини.

"В цій страшній трагедії загинув військовослужбовець за контрактом Бригади швидкого реагування старший сержант Вульчин В. С., а також 2 військовослужбовців за контрактом військової частини 3066: молодший сержант Мамиченко Ст. Л. та старший солдат Москалець А. В. Військовослужбовці перебували у відпустці, яка була їм надана після тривалого перебування на ротації в районі проведення ООС", - йдеться в повідомленні.

22 травня поблизу села Новоселиця Попільнянського району місцевий житель, орендар водойми, під час конфліктної ситуації з відпочивальниками з рушниці позбавив життя 7 людей.

За попередньою версією, подія сталася внаслідок конфлікту між ними.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура почала розслідувати вбивство 7 людей у Житомирській області, серед загиблих - учасники антитерористичної операції і волонтери.

Раніше в Житомирській області батько вбив 5-літню доньку і спалив її тіло в печі.