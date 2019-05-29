В Житомирской области отец убил 5-летнюю дочку и сжег ее тело в печи

27 мая в Главное управление Национальной полиции в Житомирской области поступила информация о том, что в одном из сел Овруцкого района отец убил свою 5-летнюю дочь, а после сжег ее тело в печи дома.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в социальной сети Facebook.

"В ходе проверки информация нашла свое подтверждение. Мать ребенка сообщила, что еще в августе 2018 года ее сожитель во время ссоры толкнул ребенка, который упал и ударился головой. Девочка потеряла сознание. После неудачных попыток искусственного дыхания ребенка, сожитель женщины, разведя огонь в печи дома, сжег тело девочки, а кости вынес на улицу", - написал Аброськин.

Самое ужасное, что ребенка можно было спасти и она была бы жива.

Еще в 2015 году решением Овруцкого районного суда Житомирской области по иску органа опеки и попечительства Овруцкой районной государственной администрации малолетнего ребенка забрали у родителей и передали под опеку службы по делам детей в детский дом семейного типа.

11 апреля 2018 года малолетний ребенок уже по решению Апелляционного суда Житомирской области был возвращен биологическим родителям. И через 4 месяца, в августе, отец девочки убили ее и сжег ее тело.

"Иногда лишь одно неправильное решение может лишить жизни. Всегда нужно думать о возможных последствиях", - подытожил первый замглавы Нацполиции Аброськин.

Как сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко, во время проверки мать пыталась выдать сына за пропавшую дочь, надев ему девчачьи вещи. "Разобраться полицейским помогла община села. Люди четко указали, что это не Даша и под давлением этих свидетельств - еще одно страшное признание ... Сейчас полиция начала уголовное производство по факту убийства малолетнего ребенка", - написал он в соцсети Facebook.

Самое страшное в этой ситуации то, что девочка около года назад усилиями активистов, кричащих об издевательствах над детьми в домах семейного типа, была изъята из приемной семьи и возвращена биологическим родителям (которые из-за пристрастия к алкоголю уже лишены родительских обязанностей в отношении двух других детей). Пока приемные родители пытались через высшие судебные инстанции обжаловать решения местных судов и вернуть ребенка, 5-летняя Даша бесследно исчезла.

Циничности и ужаса в этой ситуации придает тот факт, что тело мертвого ребенка родители сожгли в печи, а остатки вынесли.

"4-летняя Даша была направлена на пытки и смерть. Именем Украины... Или таким было твое желание, Украина?" - прокомментировал данную информацию депутат Верховной Рады Украины Юрий Павленко ("Оппозиционная платформа - За жизнь").

Как сообщали Українські Новини, ранее Киево-Святошинский районный суд Киевской области приговорил к пожизненному лишению свободы Дмитрия Голуба, обвиняемого в убийстве водителя из онлайн-сервиса BlaBlaCar Тараса Познякова.