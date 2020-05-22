підписатися на розсилку
26.6 26.96
28.95 29.6
˟
22 травня 2020, пʼятниця, 16:07 12
Економіка 2020-05-22T17:00:03+03:00
Українські Новини
У квітні промвиробництво скоротилося на 16,2%

У квітні промвиробництво скоротилося на 16,2%

Ярина Вацяк
промислове виробництво, Промвиробництво, Виробництво
Виробництво
Виробництво

Після того, як промвиробництво в Україні в березні також продовжило падіння, у квітні 2020 року промислове виробництво скоротилося на 16,2% (не скоригованих на ефект календарних днів), та на 16,7% (скоригованих) порівняно з квітнем 2019 року. 

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на Державну службу статистики.

При цьому в квітні 2020 року промвиробництво скоротилося на 12,8% (не скоригованих) і на 6,0% (сезонно скоригованих) порівняно з березнем 2020 року.

У січні-квітні 2020 року порівняно з січнем-квітнем 2019 року промвиробництво скоротилося на 7,9%.

В 2019 році промислове виробництво скоротилося на 1,1% в порівнянні з 2018 роком.

В 2018 році промислове виробництво зросло на 1,1% порівняно з 2017 роком.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому 2020 року промислове виробництво скоротилося на 1,5%.

У січні 2020 року промислове виробництво скоротилося на 5,1% (не скоригованих на ефект календарних днів), та на 4,7% (скоригованих) порівняно з січнем 2019 року.

Більше новин про: промислове виробництво Промвиробництво Виробництво

Кличко просить Кабмін дозволити Києву запустити наземний транспорт з 23 травня, метро - з 25 травня
У Києві кількість нових випадків коронавірусу почала падати
Новини
Заборгованість газорозподільних компаній перед Оператором ГТС буде погашено до опалювального сезону, - РГК 17:08
Мінекоенерго може очолювати тільки системний професіонал, - Василевська-Смаглюк 16:48
В Житомирській області серед 7 убитих 3 нацгвардійці 16:33
Зеленський схвалив підвищення податку на тютюнові стіки - їх вартість може зрости на 32% 16:08
У квітні промвиробництво скоротилося на 16,2% 16:07
більше новин
Ситник отримував вказівки у справі Приватбанку від екс-посла США в Україні, - політолог 19:05
У Шокіна розраховують на неупереджене розслідування справи проти Байдена, – оприлюднено звернення до Зеленського 17:07 Документ
Кандидатом в мери Києва може стати Тищенко, — політолог 15:23
Контрабанда сигарет досягла 6,6% внаслідок непродуманої економічної і соціальної політики, інспірованої антитютюновим лобі, - ЗМІ 09:59
"Нова пошта" тестує термобокси для ліків, яким потрібний температурний режим 17:11
більше новин
Кабмін дозволив ходити по вулицях без маски 11:26 Інфографіка
В Мінсоцполітики заявили, що зростання бідності українцям не загрожує 21:58
Київ і ще 11 областей не відповідають показникам для пом'якшення карантину і запуску транспорту, — МОЗ 10:45 Карта
Рада має намір дозволити зламувати квартири через борги за комуналку 18:13
У Києві метро можуть не відкрити 25 травня, - ЗМІ 19:09
більше новин
Кабмін дозволив ходити по вулицях без маски
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok