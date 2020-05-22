У квітні промвиробництво скоротилося на 16,2%

Після того, як промвиробництво в Україні в березні також продовжило падіння, у квітні 2020 року промислове виробництво скоротилося на 16,2% (не скоригованих на ефект календарних днів), та на 16,7% (скоригованих) порівняно з квітнем 2019 року.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на Державну службу статистики.

При цьому в квітні 2020 року промвиробництво скоротилося на 12,8% (не скоригованих) і на 6,0% (сезонно скоригованих) порівняно з березнем 2020 року.

У січні-квітні 2020 року порівняно з січнем-квітнем 2019 року промвиробництво скоротилося на 7,9%.

В 2019 році промислове виробництво скоротилося на 1,1% в порівнянні з 2018 роком.

В 2018 році промислове виробництво зросло на 1,1% порівняно з 2017 роком.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому 2020 року промислове виробництво скоротилося на 1,5%.

У січні 2020 року промислове виробництво скоротилося на 5,1% (не скоригованих на ефект календарних днів), та на 4,7% (скоригованих) порівняно з січнем 2019 року.