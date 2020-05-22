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  • Зеленський схвалив підвищення податку на тютюнові стіки - їх вартість може зрости на 32%
22 травня 2020, пʼятниця, 16:08 9
Економіка 2020-05-22T17:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський схвалив підвищення податку на тютюнові стіки - їх вартість може зрости на 32%

Зеленський схвалив підвищення податку на тютюнові стіки - їх вартість може зрости на 32%

Елена Литвин
IQOS, Підвищення ціни, Тютюнові вироби, тютюнові стіки, підвищення податків
Акциз Фото: Костянтин Соловчук
Акциз Фото: Костянтин Соловчук

Тоді як контрабанда сигарет досягла 6,6%, Президент Володимир Зеленський підписав закон, який ввів товарний код для табакосодержащих стіків для нагрівання (heet stick) і встановив ставку акцизного податку на них в 1,456 тис. гривень за 1 тис. штук на 2021 рік.

Про це йдеться на сторінці законопроекту №1210 на сайті Верховної Ради, передають Українські Новини.

Раніше стіки підпадали під код для тютюну й замінників тютюну (2403) і ставка акцизу на дану категорію становила 949,8 гривні за 1 кг в 2019 році, при цьому передбачено щорічне підвищення на 20% до 2 363,4 гривні/кг у 2024 році.

Депутати виділили з цієї категорії стіки в окрему категорію "Табакосодержащее виріб для електричного нагрівання за допомогою підігрівача з електронним управлінням" (2403 99 90 10) і передбачили для них ставку на рівні 1 456,33 гривні за 1 тис. штук до 2021 року з щорічним підвищенням на 20% до 2 516,54 гривні/тис. штук в 2024 році.

Раніше представники тютюнової галузі прогнозували, що підвищення ставок акцизу на стіки призведе до їх подорожчання на 32% до близько 70 гривень за пачку.

Також Рада виділила новий товарний код для рідин, які використовуються в електронних сигаретах (3824 90 97 20), і встановила для неї ставку податку 3 гривні/мл з 1 січня 2021 року.

Крім того, вводиться мінімальне акцизне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку з сигарилл в розмірі 1 456,33 гривні/тис. штук (але не менше 1 367,71 гривні за 1 кг (нетто) в 2021 році з щорічним підвищенням на 20% до 2 516,54 гривні/тис. штук (не менше 2 363,4 гривні/кг) в 2024 році.

Як повідомляли Українські Новини, раніше табачники побоювалися введення торгової націнки на сигарети і планували скоротити інвестиції з-за цього, однак депутати вирішили відмовитися від такої ідеї.

Нелегальний ринок сигарет в Україні може досягти 50%.

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