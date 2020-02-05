подписаться на рассылку
24.7 25.05
27.15 27.65
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Табачники могут сократить инвестиции в Украине из-за торговой наценки на сигареты
05 февраля 2020, среда, 15:09 111
Экономика 2020-02-05T15:09:50+02:00
Українські Новини
Табачники могут сократить инвестиции в Украине из-за торговой наценки на сигареты

Табачники могут сократить инвестиции в Украине из-за торговой наценки на сигареты

Елена Литвин
Табачный рынок, цена на сигареты, торговая наценка, Укртютюн
Сигареты табак Фото: АП
Сигареты табак Фото: АП

Производители сигарет рассматривают возможность сокращения своих инвестиционных программ в Украине в связи с установлением торговой наценки на сигареты.

Об этом говорится в письме ассоциации "Укртютюн" к Президенту Владимиру Зеленскому, передают Українськi Новини.

"Учитывая системную непредсказуемость и непрогнозируемость политики государства касательно регулирования рынка табачных изделий, производителями рассматривается вопрос о сокращении инвестиционных программ", - сказано в нем.

Речь идет о том, что Верховная Рада отказалась отменить решение о принятии законопроекта №1049, предусматривающего урегулирование торговой наценки на сигареты.

За принятие проекта постановления №1049-П об отмене результатов голосования за указанный законопроект проголосовали 145 депутатов при минимально необходимых 226.

В ходе обсуждения постановления об отмене результатов голосования за данный законопроект его автор, депутат Рады от фракции "Европейская солидарность", Алексей Гончаренко заявил, что считает в целом законопроект техническим и целесообразным, однако, по его мнению, правка об установлении торговой наценки на сигареты приведет к крупным потерям государственного бюджета.

"Технический, нормальный законопроект. Но вечером, перед вторым чтением рассмотрения этого законопроекта, народные депутаты от "Слуги народа" внесли туда правку, которой перераспределили рынок сигарет по всей Украине, маржу от того, кто что должен получать", - сказал он.

В свою очередь инициатор законопроекта №1049, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") ответил, что данная правка подняла вопрос о монополии на рынке розничной продажи табачных изделий.

Таким образом, председатель парламента Дмитрий Разумков имеет право подписать соответствующий законопроект и направить его на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

В связи с этим ассоциация просит Зеленского применить право вето к принятому закону и вернуть его на повторное рассмотрение Радой с предложением исключить пункт 2 раздела 2 указанного закона.

По мнению компаний-членов ассоциации производство сигарет в Украине в условиях предложенного распределение дохода между производителем и предприятиями торговли становится экономически неоправданным.

Отмечается, что в случае вступления в силу указанных положений будет существенно ограничена конкуренция как между производителями и импортерами, так и между предприятиями розничной торговли, предложенная норма также станет дополнительным фактором подорожание табачных изделий, и совокупно с другими факторами, дополнительно будет стимулировать рост объемов нелегальной торговли.

Как сообщали Українськi Новини, Украина возглавила рейтинг контрабандистов сигарет в ЕС.

Нелегальный рынок сигарет в Украине может достигнуть 50%.

Больше новостей о: Табачный рынок цена на сигареты торговая наценка Укртютюн

ГБР открыло уголовное дело против Сытника
Зеленский одобрил намерение привязать зарплату министров к средней зарплате в стране
Новости
Аграрии на митинге призвали Зеленского уволить директора НАБУ Сытника и защитить их рабочие места 15:23
ДТП с грузовиком. Фото: канал
Военный грузовик врезался в Харькове в заправку из-за скользкой дороги и снегопада 15:13
Табачники могут сократить инвестиции в Украине из-за торговой наценки на сигареты 15:09
Дважды сбегавшего похитителя людей, которого разыскивал Интерпол, отпустил Черниговский суд 14:45
За разведения огня в лесе с нарушением правил безопасности увеличили штрафы 14:40
больше новостей
Вдова погибшего командира Boeing-737 хочет получать $9 тыс. компенсации ежемесячно в течение 15 лет 12:10
У Зеленского разобрались с платежами женщины, которой советовали продать собаку взамен на коммуналку 09:30
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Началось финансирование пенсий за февраль
В Пенсионном фонде начали финансирование пенсий за февраль 06:05
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
больше новостей
Это бездарное правительство должно быть отправлено в отставку, – Бойко 16:54
Стоимость аренды сельхозземли в Винницкой области достигла уровня Восточной Германии, - Анатолий Пешко 17:12
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Депутат Брагар не хочет продавать свою кошку, чтоб заплатить коммуналку 19:04
Сегодня Рада намерена рассмотреть сокращение количества депутатов с 450 до 300 07:00
больше новостей
Минэкономики оценивает рост ВВП в 2019 в 3,3%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok