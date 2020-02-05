Табачники могут сократить инвестиции в Украине из-за торговой наценки на сигареты

Производители сигарет рассматривают возможность сокращения своих инвестиционных программ в Украине в связи с установлением торговой наценки на сигареты.

Об этом говорится в письме ассоциации "Укртютюн" к Президенту Владимиру Зеленскому, передают Українськi Новини.

"Учитывая системную непредсказуемость и непрогнозируемость политики государства касательно регулирования рынка табачных изделий, производителями рассматривается вопрос о сокращении инвестиционных программ", - сказано в нем.

Речь идет о том, что Верховная Рада отказалась отменить решение о принятии законопроекта №1049, предусматривающего урегулирование торговой наценки на сигареты.

За принятие проекта постановления №1049-П об отмене результатов голосования за указанный законопроект проголосовали 145 депутатов при минимально необходимых 226.

В ходе обсуждения постановления об отмене результатов голосования за данный законопроект его автор, депутат Рады от фракции "Европейская солидарность", Алексей Гончаренко заявил, что считает в целом законопроект техническим и целесообразным, однако, по его мнению, правка об установлении торговой наценки на сигареты приведет к крупным потерям государственного бюджета.

"Технический, нормальный законопроект. Но вечером, перед вторым чтением рассмотрения этого законопроекта, народные депутаты от "Слуги народа" внесли туда правку, которой перераспределили рынок сигарет по всей Украине, маржу от того, кто что должен получать", - сказал он.

В свою очередь инициатор законопроекта №1049, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") ответил, что данная правка подняла вопрос о монополии на рынке розничной продажи табачных изделий.

Таким образом, председатель парламента Дмитрий Разумков имеет право подписать соответствующий законопроект и направить его на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

В связи с этим ассоциация просит Зеленского применить право вето к принятому закону и вернуть его на повторное рассмотрение Радой с предложением исключить пункт 2 раздела 2 указанного закона.

По мнению компаний-членов ассоциации производство сигарет в Украине в условиях предложенного распределение дохода между производителем и предприятиями торговли становится экономически неоправданным.

Отмечается, что в случае вступления в силу указанных положений будет существенно ограничена конкуренция как между производителями и импортерами, так и между предприятиями розничной торговли, предложенная норма также станет дополнительным фактором подорожание табачных изделий, и совокупно с другими факторами, дополнительно будет стимулировать рост объемов нелегальной торговли.

Как сообщали Українськi Новини, Украина возглавила рейтинг контрабандистов сигарет в ЕС.

Нелегальный рынок сигарет в Украине может достигнуть 50%.