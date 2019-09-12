Нелегальный рынок сигарет в Украине может достигнуть 50%

Табачная компания "Philip Morris Украина" считает, что повышение ставки акцизного налога в 2,5 раза приведет к росту объема нелегального рынка до 27 млрд сигарет, что составляет около 50% легального рынка табачных изделий.

Об этом Українським Новинам сообщила директор по внешним связям компании Наталья Бондаренко.

"По нашему мнению, изменения, предусмотренные законопроектами №1209 и №1210, несут высокие риски как для табачной отрасли, так и для государства... По нашим оценкам, объем нелегального рынка может достичь 27 млрд сигарет, то есть около 50% легального рынка табачных изделий", - сказала она.

По словам Бондаренко, увеличение ценового разрыва со странами-соседями и низкая покупательная способность граждан может привести к резкому росту уровня контрабанды, что в свою очередь повлечет значительное снижение продаж легальными производителями и соответственно недополучение государством ожидаемых доходов от акцизного налога от табачной индустрии.

Также данные изменения могут привести к повышению средних цен на сигареты в 2,5-3 раза до 80-100 гривен за пачку.

Кроме того, Бондаренко считает, что установление высоких ставок акцизного налога на табакосодержащие стики для нагревания (heet stick), также предусматриваемое данным законопроектом, может приостановить движение в направлении уменьшения вреда от табачного дыма и полностью противоречит общему почти для всех стран мира подходу к классификации табака для нагрева.

"Что касается принципов формирования подхода к величине налоговой нагрузки, мы считаем, что стоит прислушаться к опыту Великобритании, где уже 2 года подряд применяется дифференцированный подход к продукции, содержащей никотин. По этому подходу большую налоговую нагрузку применяют для сигарет как наиболее вредной продукции, другие виды никотиносодержащей продукции, потребление которой вызывает меньше вреда (в том числе и табак для нагрева), имеют значительно меньшую налоговую нагрузку", - прокомментировала она.

Речь идет о предложенном депутатом Верховной Рады Даниилом Гетманцевым (фракция "Слуга народа") законопроекте, который предлагает ввести товарный код для табакосодержащих стиков для нагревания (heet stick) и установить ставку акцизного налога на них 1,214 тыс. гривен за 1 тыс. штук в 2020 году.

На данный момент стики подпадают под код для табака и заменителя табака (2403) и ставка акциза на данную категорию составляет 949,8 гривны за 1 кг в 2019 году, при этом предусмотрено ежегодное повышение на 20% до 2 363,4 гривны/кг в 2024 году.

Гетманцев предлагает выделить из этой категории стики в отдельную "Табакосодержащее изделие для электрического нагрева с помощью подогревателя с электронным управлением (2403 99 90 10) и предусмотреть для них ставку на уровне 1 213,61 гривны за 1 тыс. штук в 2020 году с ежегодным повышением на 20% до 2 516,54 гривны/тыс. штук в 2024 году.

Кроме того, согласно тексту проекта закона и сравнительной таблицы, предусматривается отмена ежегодного повышения ставок акцизов на сигареты до 2024 года.

Так, в изменениях в Налоговый кодекс сказано: "Пункт 17 в подразделе 5 раздела 20 Переходных положений изложить в следующей редакции" и добавлена таблица, где указываются только ставки на 2 товарных кода - табак и табакосодержащие изделия для нагрева.

В данном пункте предусмотрен график ежегодного повышения ставок, принятый Верховной Радой в 2017 году в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС для приведения ставок к минимальному уровню, действующему в ЕС.

Таким образом, к сигаретам будет применена ставка, указанная в статье 215 Кодекса раздела 6 - 2 257,4 гривны/тыс. штук, что означает повышение ставки акциза на сигареты в 2020 году в около 3 раз по сравнению с 2019 годом (756 гривен/тыс. штук).

Как сообщали Українськi Новини, "Philip Morris Украина" прогнозирует повышение цен на сигареты в 3 раза до 100 гривен за пачку в 2025 году по сравнению с 2019 годом.

Одной из основных причин стремительного повышения цен является непропорциональный рост акцизов относительно роста дохода населения.

В феврале прогнозировали, что пачка сигарет подорожает как минимум на 4,7 гривны в 2019.