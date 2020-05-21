Контрабанда сигарет достигла 6,6% вследствие непродуманной экономической и социальной политики, инспирированной антитабачным лобби, - СМИ

Уровень контрабанды в Украине достиг 6,6% и продолжает расти на фоне сокращения легального рынка. Причиной этому стали рост акцизов и законодательный спам, производимый депутатами, общественными организациями и антитабачным лобби. Об этом говорится в исследовании РБК-Украина "Столпы экономики: кто и как регулирует табачную промышленность".

По данным, приведенном в исследовании, в 2019 году бюджеты всех уровней вследствие роста контрабанды и контрафакта потеряли 4,7 млрд гривен.

Контрабанда была спровоцирована существенным и частым ростом акцизов на сигареты. В результате легальные сигареты, произведенные в Украине, стали менее доступны, и контрабанда и контрафакт получили конкурентное преимущество.

Антитабачные активисты и лоббисты, среди которых общественная организация "Центр гражданского представительства "Життя", которая приписывает себе успехи в росте акцизов, продуцируют так называемый "законодательный спам" и ограничительные для производителей сигарет нормы, влияние которых на сокращение табакокурения не имеет никакого подтверждения.

"Законодательный спам" характеризуется своей бескомпромиссностью, отсутствием профессионального диалога с производителями и другими заинтересованными сторонами и не дает ни одного переходного периода или времени на адаптацию к новым правилам", - говорится в исследовании.

В частности, в проекте закона №2813, инициированном антитабачными лобби, предлагается ввести ряд ограничений, которые не требуются даже в Директивах ЕС и ВООЗ.

Например, в этом документе предложено запретить выкладку сигарет на витринах и ввести унифицированную упаковку для всех марок. Ни одна из мер, как говорится в исследовании, не привела к сокращению табакокурения в тех странах, где такие нормы были приняты. Напротив, эти нормы дают преимущество контрабанде (поскольку пачки сигарет будут брендированы) и крупным торговым сетям (поскольку мелкая торговля без выкладки товара не сможет работать).

В Украине рост акцизов на 20% ежегодно запланирован до 2025 года в соответствии с Директивами ЕС, чтобы довести стоимость сигарет до 90 евро за 1000 штук. Однако Украина существенно превышает этот темп, что приведет к росту цены до 120 евро. Такая цена станет неподъемной для покупателей, что приведет к еще большему росту контрабанды и контрафакта.

По оценкам экспертов, за последние 3 года уровень нелегальной торговли вырос примерно в 6 раз. Легальное производство сигарет в Украине существенно сократилось. Но это не значит, что курить стали меньше.

"По итогам 2018 года падение официальных объемов производства сигарет составило чуть более 9%. В 2019 году их производство по сравнению с 2018 годом сократилось на 19%. Это должно было бы указывать на номинальное уменьшение курения в Украине более чем на 20%. Часть подобного сокращения объемов производства можно отнести на уменьшение курения и положительные результаты борьбы с контрабандой табачных изделий в странах ЕС. Но представить, что в результате политики повышения акцизов годовые темпы сокращения курения составляли под 20%, невозможно", - говорится в исследовании.

По мнению автора исследования, антитабачные НГО давят на парламент и правительство, организуя акции под ВР и Кабмином, используя в своих акциях детей и обвиняя табачные компании в том, что они убивают нацию: "В то же время такие пиар-акции против табачной отрасли, как и против любой другой легальной отрасли, - это борьба с легальным рынком, с компаниями, которые соблюдают все законы и платят все налоги".