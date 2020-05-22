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  • Імпорт електроенергії з Росії необхідно відновити після кризи, - НКРЭКУ
22 травня 2020, пʼятниця, 14:54 7
Економіка 2020-05-22T15:00:01+03:00
Українські Новини
Імпорт електроенергії з Росії необхідно відновити після кризи, - НКРЭКУ

Імпорт електроенергії з Росії необхідно відновити після кризи, - НКРЭКУ

Григорий Яковенко
НКРЕКП, Електроенергія, Імпорт електроенергії, Валерій Тарасюк, Імпорт електроенергії з Росії

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) вважає за необхідне відновлення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі після подолання кризи, що виникла у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Про це заявив голова НКРЭКУ Валерій Тарасюк в інтерв'ю виданню "Бізнес.Цензор", передають Українські Новини.

"Ми дивимося на імпорт, як на елемент конкурентного середовища. Міра по його обмеженню була викликана виключно кризою у зв'язку з пандемією COVID-19. Він унікальний. Сподіваємося, що за нашу життя він не повториться. Після подолання кризи я вважаю необхідним дозволяти імпорт для забезпечення конкуренції", - сказав він.

При цьому Тарасюк зазначив, що дозволити або заборонити імпорт електроенергії може тільки парламент, прийнявши відповідне рішення.

Як повідомляли Українські Новини, "Енергоатому" дешевше не продавати електроенергію, ніж продавати її в збиток.

Також в той час, як ціна на електроенергію в Україні вище, ніж в європейських країнах, тимчасово виконуюча обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславец заявляє, що середньозважену вартість електроенергії національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" необхідно підняти на 58%, або на 33 коп., до 90 коп/кВт-ч.

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