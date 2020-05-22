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22 травня 2020, пʼятниця, 14:45 10
Силові структури 2020-05-22T15:00:01+03:00
Українські Новини
На Чернігівщині випробували ракетний комплекс "Корсар"

На Чернігівщині випробували ракетний комплекс "Корсар"

Ирина Николенко
ЗСУ, Міноборони, військова техніка, Ракетні випробування
Випробування ракети. Фото: Facebook Генеральний штаб ЗСУ
Випробування ракети. Фото: Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Після того, як в Одеській області успішно випробувала ракету "Вільха-М", в Чернігівській області випробували легкий переносний ракетний комплекс "Корсар" з тепловізором, яке виготовило конструкторське бюро "Луч ". Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

В Чернігівській області поблизу селища Гончарівське, випробували легкий переносний ракетний комплекс (ЛПРК) "Корсар". Він має вдосконалений приціл, який значно розширює бойові можливості комплексу.

Випробування ракетиВипробування ракети "Корсар". Фото: Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Дальність стрільби комплексу до 2.5 км. Він призначений для ураження нерухомих і рухомих броньованих цілей з будь-якими видами і типами броні: танків, бронетранспортерів, швидкісних десантних катерів, а також малорозмірних цілей, вертольотів, безпілотників.

"Під час випробувань у взаємодії з ДП "Держ ККБ "Луч" були задіяні бойові розрахунки, які пройшли відповідну підготовку, від командування Сухопутних військ ЗСУ, десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій і Морської піхоти ВМС. Оператори розрахунків, поряд з теоретичними навичками, відпрацювали практичні пуски ракет ", – йдеться в повідомленні.

Для ефективного розпізнавання цілі і точності її поразки, ракети запускали у світлу і темну пору доби.

Випробували ракетуВипробували ракету "Корсар". Фото: Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Під час випробування також вимірювали точність траєкторних параметрів (дальність, швидкісні характеристики, просторові координати) руху ракети з допомогою радарної системи MFTR210040, яка автоматично супроводжувала її за допомогою радіолокаційного каналу з одночасною відео-реєстрацією.

У прес-службі також зазначають, що радарна система фіксує з високою точністю траєкторні параметри ракетних і артилерійських боєприпасів усіх калібрів, а також літаків і БпЛА, і записує всі траєкторні параметри об'єкта і може відтворити їх у будь-якій конкретній точці польоту.

В Чернігівській області випробували ракету "Корсар". Фото: Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Зараз опрацьовуються отримані результати випробувань.

Як повідомляли Українські Новини, в Одеській області випробували комплекс крилатих ракет Р-360МЦ "Нептун".

В Одеській області Державне конструкторське бюро "Луч" почали випробування ракети "Вільха-М".

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