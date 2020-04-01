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01 апреля 2020, среда, 17:05 1595
Силовые структуры 2020-04-01T17:06:10+03:00
Українські Новини
Во время карантина и в сложную погоду ракета "Ольха" поразила цель на рекордном расстоянии

Во время карантина и в сложную погоду ракета "Ольха" поразила цель на рекордном расстоянии

Ольга Фандорина
Ракета, ВСУ, КБ Луч, Испытания ракет

Государственное конструкторское бюро Луч провело на этой неделе в Одесской области очередное успешное испытание ракеты Ольха-М. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на своей странице в Facebook в среду, 1 апреля.

"Впервые в Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражение цели на расстоянии 120 км. Несмотря на сложные метеоусловия, при которых происходили испытания, все запуски были успешными", – написал Данилов.

Он заверил, что "никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной программы".

Как сообщали Українські Новини, ВСУ начали испытания комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А".

Ранее состоялись зрелищные огневые испытания украинско-турецкого боевого модуля Serdar.

Также ранее в Одесской области прошли заключительные испытания ракетного комплекса "Ольха-Р".

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