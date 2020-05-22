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22 травня 2020, пʼятниця, 15:25 8
Суспільство 2020-05-22T16:15:01+03:00
Українські Новини
У Київській області зменшилася кількість нових випадків коронавірусу. Дані по районах

У Київській області зменшилася кількість нових випадків коронавірусу. Дані по районах

Елена Новикова
Коронавірус, Смерть від коронавірусу, Зараження коронавірусом, Одужання від коронавірусу, Розповсюдження коронавірусу, Коронавірус у Київській області
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Кількість хворих коронавірусом у Київській області 21 травня порівняно з попередньою добою збільшилася на 28 осіб до 1 344, померлих - на 1 до 30.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10:00 22 травня 2020 року офіційно підтверджено 1 344 випадків захворювання коронавірусом, з них 112 дітей і 242 медичних працівника (дані за весь період). За останню добу виявлено 28 нових випадків. За час пандемії померли 30 осіб", - сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 380 випадків захворювання коронавірусом (найбільша кількість у Вишневому - 173, в Софіївській Борщагівці - 40 і в Петропавлівській Борщагівці - 30), в Обухівському районі - 223 випадку (найбільша кількість в Обухові - 104 і в Українці - 36).

Також 65 випадків захворювання підтверджено у Броварському районі, 57 - у Бориспільському районі, 37 - у Васильківському, 33 - у Кагарлицькому, 23 - в Вишгородському, 17 - у Макарівському районі.

При цьому 66 випадків підтверджені в Ірпені, 41 - у Борисполі, 40 - в Бучі, 37 - у Броварах, за 36 - в Кагарлику і Білої Церкви, 31 - в Коцюбинському, 26 - у Вишгороді, 25 - у Фастові, 24 - у Василькові.

На стаціонарному лікуванні перебувають 209 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 1 107 осіб.

Одужали 260 осіб, у тому числі 23 дитини.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 3 997 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу - 56 повідомлень.

Як повідомляли Українські Новини, Київська обласна державна адміністрація вирішила поки не починати подальше пом'якшення карантину з-за великої кількості нових випадків COVID-19 за останні 7 днів.

Також в Києві за даними на 22 травня зафіксували 2522 підтверджених випадки захворювання COVID-19.

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