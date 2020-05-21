В Киевской области на 55 человек увеличилось количество больных COVID-19. Где болеют больше всего

Пока в Киеве второй день подряд увеличивается количество заболевших коронавирусом, в Киевской области их число увеличилось на 55 человек до 1 316 по сравнению с предыдущими сутками.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 21 мая 2020 года официально подтверждено 1 316 случаев заболевания коронавирусом, из них у 111 детей и 230 медицинских работника (данные за весь период). За последние сутки выявлено 55 новых случаев. За время пандемии умерло 29 человек", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждено 374 случая заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 172, в Софиевской Борщаговке - 40 и в Петропавловской Борщаговке - 30), в Обуховском районе - 216 случаев (наибольшее количество в Обухове - 104 и в Украинке - 36).

Также 53 случая заболевания подтверждено в Бориспольском районе, 52 - в Броварском районе, 36 - в Васильковском, 32 - в Кагарлыцком, 23 - в Вышгородском, 17 - в Макаровском районе.

При этом 66 случаев подтверждено в Ирпене, 41 - в Борисполе, 40 - в Буче, 37 - в Броварах 36 - в Кагарлыке, 33 - в Белой Церкви, 31 - в Коцюбинском, 26 - в Вышгороде, 24 - в Фастове, 23 - в Василькове.

На стационарном лечении находятся 209 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 1 107 человек.

Выздоровели 238 человек, в том числе 20 детей.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 3 883 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 65 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, согласно статистике Министерства здравоохранения, количество заболевших в Киевской области 19 мая составляло 1 261 человек.

Тем не менее, в Киеве собираются открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха.