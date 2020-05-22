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22 травня 2020, пʼятниця, 12:20 6
Політика 2020-05-22T13:00:03+03:00
Українські Новини
Кличко просить Кабмін дозволити Києву запустити наземний транспорт з 23 травня, метро - з 25 травня

Кличко просить Кабмін дозволити Києву запустити наземний транспорт з 23 травня, метро - з 25 травня

Анна Рудык
Метро, Віталій Кличко, Київський метрополітен, Коронавірус, карантин в Києві
Метрополітен. Фото: Facebook/КП
Метрополітен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

В той час, як у Києві почала падати кількість нових випадків коронавірусу, мер Києва Віталій Кличко просить Кабінет Міністрів дозволити місту відновити роботу наземного громадського транспорту з 23 травня, а метро з 25 травня, як і планувала київська влада.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

Він повідомив, що з 23 травня Київ хотів почати ослаблення карантину, проте МОЗ заявив, що столиця не відповідає критеріям ослаблення карантину.

Кличко зазначив, що за даними МОЗ, Київ не відповідає одному критерію з трьох.

"Я звертаюся до уряду дозволити другий етап ослаблення карантину і відновити роботу наземного транспорту і магазинів, площею 1 тис. кв м з 23 травня",- сказав він.

За його словами, метро Київ планує відкрити як і раніше з 25 травня, тому що буде транспортний колапс.

Як повідомляли Українські Новини, Київська область не починає подальше пом'якшення карантину.

Також з 22 травня відновить роботу міський і приміський транспорт, готелі (крім хостелів, без ресторанів та басейнів), дозволять проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 чоловік і без глядачів), а також церковні служби (не більше 1 людини на 10 квадратних метрів).

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