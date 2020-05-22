У Києві вишикувалася 200-метрова черга на тролейбус

З сьогоднішнього дня в Києві повноцінно відновлюють роботу громадського транспорту. Тим часом, в одному з районів Києва вишикувалася 200 метрова черга на тролейбус. Про це на своєму Facebook повідомляє журналіст телеканалу ICTV Сергій Костеж.

"Люди півтори години стоять в 200-метровій черзі на тролейбус. Причому стоять не тільки троєщинці, але і жителі Дарниці, який з п'яти ранку їхали сюди, щоб звідси їхати (!!!) їхати на Петрівку", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, у своєму наступному пості журналіст зазначив перекриття для ремонту мосту Патона, написавши, що це є вкрай не розумним з боку влади – перекрити міст на ремонт в "розпал колапсу".

Як повідомляли Українські Новини, на київських дорогах утворилися затори, які не слабшають навіть до обіду.

Крім того, після першого етапу ослаблення карантину в столиці, Київська міська державна адміністрація має намір відкрити спортзали, промислові ринки, магазини площею до 1 тис. кв. м і відновити роботу наземного громадського транспорту з 22 травня.