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21.05.20 Пресс-конференция: "Предприятия полимерного рынка могут остановить свою работу"

21 мая 2020, четверг, 11:20 907 Карта
Общество 2020-05-21T11:45:01+03:00
Українські Новини
В Киеве утренние пробки не ослабевают даже к обеду. Где самые загруженные дороги

В Киеве утренние пробки не ослабевают даже к обеду. Где самые загруженные дороги

Анна Рудык
Пробки, Карантин, Google maps, Пробки в Киеве
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps

Киев уже вторую неделю подряд "парализуют" утренние и вечерние пробки. Сегодня, 21 мая, затруднение движения наблюдается даже по прошествии "часа-пик" в столице. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Так, согласно данным сервиса, самые загруженные дороги на Подоле и Левом берегу столицы.

Сильнее всего затруднено движение на Набережном шоссе и Северном мосту. Также "стоит" бульвар Перова и авто в районе станций метро "Арсенальная" и "Гидропарк".

Пробки в центре КиеваПробки в центре Киева

Кроме того, традиционно утренние пробки парализовали центр Киева. Здесь затруднено движение в районе станций "Театральная", "Вокзальная", "Политехнический институт".

А в Голосеевском районе пробки наблюдаются около станции метро "Демеевская" и "Голосеевская".

Пробки в Киеве. Карта: Google MapsПробки в Киеве. Карта: Google Maps

Как сообщали Українські Новини, в Киеве после ослабления карантина влетели цены на такси ввиду популярности этого вида транспорта: с 12 мая цены на услуги такси увеличились минимум в 1,5 раза. Киевляне отмечают, что цены на поездку в центр города стали больше на 150%, а поездка из окраины в окраину обойдется более, чем в 300 гривен.

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