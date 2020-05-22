Як будуть працювати готелі у період карантину. МОЗ затвердило рекомендації

Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації для роботи готелів у період карантину.

Про це йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря №22 від 21 травня, передають Українські Новини.

Згідно з документом, перед початком робочого дня всім співробітникам готелю потрібно буде пройти термометрію.

Для її проведення керівництво готелю має визначити відповідальну людину.

Працівники, у яких температура виявилася вище 37,2 градуса або які мають ознаки гострого респіраторного захворювання (ГРЗ), не допускаються до роботи.

У готелі потрібно буде організувати місця для обробки рук спиртовмісним антисептиком.

При появі симптомів ГРЗ або підвищенні температури у людини, який проживає в готелі, його необхідно ізолювати в номері до отримання консультації лікаря.

Дозволяється одночасне перебування у вестибюлі закладу не більше 1 людини на 10 кв. м з обов'язковим використанням маски або респіратора.

Для уникнення черг при реєстрації в готелі повинна бути забезпечена можливість попередньої онлайн-реєстрації відвідувачів.

На рецепції повинен бути встановлений захисний екран між співробітниками і відвідувачами.

Забороняється робота конференц-залів, фітнес - і СПА-центрів, ресторанів.

Харчування в готелі може бути організоване у вигляді доставки їжі в номери по передзамовленню або на літніх майданчиках у ресторанах і кафе при готелі за умови дотримання затверджених для таких закладів протиепідемічних заходів.

Адміністрація готелю повинна забезпечити запас засобів індивідуального захисту для працівників мінімум на 5 днів, дезінфекцію поверхонь у громадських і службових зонах кожні 3-4 години, ежечасную вологе прибирання місць скупчення людей, постійна наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників, централізований збір використаних засобів індивідуального захисту.

Забороняється використання у готелях багаторазових рушників.

Рекомендації МОЗ по роботі готелів в період карантину, сторінка №1

Рекомендації МОЗ по роботі готелів в період карантину, сторінка №2

Рекомендації МОЗ по роботі готелів в період карантину, сторінка №3

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін дозволив роботу готелів з 22 травня.

Крім того, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що 12 областей України не відповідають показникам для пом'якшення карантину.