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22 травня 2020, пʼятниця, 11:58 11 Документ
Кабмін 2020-05-22T13:00:03+03:00
Українські Новини
Як будуть працювати готелі у період карантину. МОЗ затвердило рекомендації

Як будуть працювати готелі у період карантину. МОЗ затвердило рекомендації

Елена Новикова
Карантин, готель, хостел, Карантин в Україні, Послаблення карантину, Рекомендації МОЗ
Готель. Фото: hotway.com.ua
Готель. Фото: hotway.com.ua

Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації для роботи готелів у період карантину.

Про це йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря №22 від 21 травня, передають Українські Новини.

Згідно з документом, перед початком робочого дня всім співробітникам готелю потрібно буде пройти термометрію.

Для її проведення керівництво готелю має визначити відповідальну людину.

Працівники, у яких температура виявилася вище 37,2 градуса або які мають ознаки гострого респіраторного захворювання (ГРЗ), не допускаються до роботи.

У готелі потрібно буде організувати місця для обробки рук спиртовмісним антисептиком.

При появі симптомів ГРЗ або підвищенні температури у людини, який проживає в готелі, його необхідно ізолювати в номері до отримання консультації лікаря.

Дозволяється одночасне перебування у вестибюлі закладу не більше 1 людини на 10 кв. м з обов'язковим використанням маски або респіратора.

Для уникнення черг при реєстрації в готелі повинна бути забезпечена можливість попередньої онлайн-реєстрації відвідувачів.

На рецепції повинен бути встановлений захисний екран між співробітниками і відвідувачами.

Забороняється робота конференц-залів, фітнес - і СПА-центрів, ресторанів.

Харчування в готелі може бути організоване у вигляді доставки їжі в номери по передзамовленню або на літніх майданчиках у ресторанах і кафе при готелі за умови дотримання затверджених для таких закладів протиепідемічних заходів.

Адміністрація готелю повинна забезпечити запас засобів індивідуального захисту для працівників мінімум на 5 днів, дезінфекцію поверхонь у громадських і службових зонах кожні 3-4 години, ежечасную вологе прибирання місць скупчення людей, постійна наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників, централізований збір використаних засобів індивідуального захисту.

Забороняється використання у готелях багаторазових рушників.

Рекомендації Моз по роботі готелів в період карантину, сторінка №1Рекомендації МОЗ по роботі готелів в період карантину, сторінка №1

Рекомендації Моз по роботі готелів в період карантину, сторінка №2Рекомендації МОЗ по роботі готелів в період карантину, сторінка №2

Рекомендації Моз по роботі готелів в період карантину, сторінка №3Рекомендації МОЗ по роботі готелів в період карантину, сторінка №3

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін дозволив роботу готелів з 22 травня.

Крім того, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що 12 областей України не відповідають показникам для пом'якшення карантину.

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