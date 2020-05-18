Летом в Украине начнут открываться гостиницы: "противовирусные" рекомендации от МОЗ

Министерство здравоохранения обнародовало проект рекомендаций для работы отелей в период карантина.

Проект документа размещен на сайте министерства для общественного обсуждения согласно распоряжению главного государственного санитарного врача №32 от 18 мая, передают Українськi Новини.

Согласно проекту, перед началом рабочего дня всем сотрудникам гостиницы нужно будет пройти измерение температуры.

Для проведения термометрии руководство гостиницы должно определить ответственного человека.

Работники, у которых температура оказалась выше 37,2 градуса или которые имеют признаки острого респираторного заболевания (ОРЗ), не допускаются к работе.

В гостинице нужно будет организовать места для обработки рук спиртосодержащим антисептиком.

При появлении симптомов ОРЗ или повышении температуры у человека, который проживает в гостинице, его необходимо изолировать в номере до приезда скорой помощи.

Скорую помощь в таком случае вызывают сотрудники гостиницы.

Разрешается одновременное пребывание в вестибюле заведения не более 1 человека на 10 кв. м с обязательным использованием маски или респиратора.

Для избежания очередей при регистрации в гостинице должна быть обеспечена возможность предварительной онлайн-регистрации посетителей.

На рецепции должен быть установлен защитный экран между сотрудниками и посетителями.

Запрещается работа конференс-залов, фитнес- и СПА-центров.

Питание в гостинице может быть организовано в виде доставки еды в номера по предзаказу или на летних площадках в ресторанах и кафе при гостинице при условии соблюдения утвержденных для таких заведений противоэпидемических мер.

Администрация гостиницы должна обеспечить запас средств индивидуальной защиты для сотрудников минимум на 5 дней, дезинфекцию общественных и служебных зон каждые 3-4 часа, постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец, централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты.

Запрещается использование в гостиницах многоразовых полотенец.

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