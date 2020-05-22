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22 травня 2020, пʼятниця, 11:26 11 Інфографіка
Кабмін 2020-05-22T11:38:14+03:00
Українські Новини
Кабмін дозволив ходити по вулицях без маски

Кабмін дозволив ходити по вулицях без маски

Анна Рудык
Карантин, Кабмін, Коронавірус, Карантин в Україні, Послаблення карантину
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Після введення нових послаблень карантину, Кабінет Міністрів заборонив перебування в громадських будівлях і спорудах, а також у громадському транспорті без засобів індивідуального захисту, при цьому раніше діяла заборона на перебування у громадських місцях без засобів індивідуального захисту.

Про це йдеться в постанові уряду №392 від 20 травня "Про встановлення карантину з метою запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів ослаблення протиепідемічних заходів", передають Українські Новини.

Кабмін встановив, що на період дії карантину забороняється знаходження в громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті без засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно.

Також забороняється перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус.

Ослаблення карантину з 22 травня. Інфографіка: КабмінОслаблення карантину з 22 травня. Інфографіка: Кабмін

Як повідомляли Українські Новини, Київська область не починає подальше пом'якшення карантину.

Також з 22 травня відновить роботу міський і приміський транспорт, готелі (крім хостелів, без ресторанів та басейнів), дозволять проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 чоловік і без глядачів), а також церковні служби (не більше 1 людини на 10 квадратних метрів).

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