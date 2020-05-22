Зеленський значно розширив права податкової та контролюючих органів

Після підписання закону про банки, Президент Володимир Зеленський підписав закон, який посилює контроль за сплатою податків.

Про це йдеться на сторінці законопроєкту №1210 на сайті Верховної Ради, передають Українські Новини.

Документ передбачає розширення прав контролюючих органів, посилення правил оподаткування, введення безпрецедентних механізмів контролю для іноземних компаній.

Закон вводить в українське законодавство категорію "контрольована іноземна компанія".

Це компанія, в якій резидент володіє часткою в юрособі-нерезиденті в розмірі понад 50%, або володіє часткою в розмірі понад 10%, за умови, що кілька фізосіб та / або юросіб будучи резидентами України, володіють частками в іноземній юрособі, розмір яких в сукупності становить понад 50%, або окремо або разом з іншими резидентами України.

Експерти зазначають, що з набуттям чинності цього закону власники повинні будуть подавати інформацію про такі компанії в Податкову службу.

Також необхідно буде подавати фінзвіт компанії за міжнародними стандартами і податкову декларацію, навіть якщо юрисдикція самій компанії не вимагає складання такого звіту.

У частині адміністрування податків зазначеним законом: введений в межах Податкового кодексу принцип визначення винної відповідальності платника податків за податкові правопорушення; визначено вимоги до правильності рішення контролюючих органів про накладення штрафів; закріплено перелік податкових правопорушень контролюючих органів; закріплена матеріальна відповідальність органу за неправомірні дії його посадових осіб і невинну відповідальність контролюючих органів.

У частині імплементації положень Плану дій BEPS зазначеними законопроєктами: введено концепцію оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній на рівні контролюючого особи; введено трирівневу структуру документації для міжнародних груп компаній, яка включає в себе документацію з трансфертного ціноутворення (локальний файл), глобальну документацію (майстер-файл) і звіт в розрізі країн (country-by-country reporting).

Також імплементовані положення 8-10 кроків плану BEPS з контролю за розподілом функцій, ризиків і нематеріальних активів всередині групи компаній, вдосконалення правил для операцій із сировинними товарами шляхом виключення обмеження на застосування виключно біржових котирувань певних бірж і надання можливості використовувати котирувальні ціни на такі товари.

Визначено порядок проведення процедури взаємного узгодження, який передбачає механізм подачі заяви на розгляд справи за процедурою взаємного узгодження, вимоги до такої заяви, порядок дій компетентного органу і т.д.

Введено концепцію оподаткування прирівняних до дивідендів платежів, що передбачає коригування за методологією і процедурами, передбаченими для контролю за трансферним ціноутворенням, при здійсненні операцій з нерезидентами.

У частині місцевих податків і зборів значень документом: введена уніфікована форма інформації про ставки і пільги з усіх місцевих податків і зборів та порядку надання її органами місцевого самоврядування в контролюючі органи; скасовано обов'язок органів місцевого самоврядування щодо щорічного прийняття рішень про встановлення місцевих податків і зборів; скасовано пільги зі сплати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території населених пунктів на лінії зіткнення.

Крім того, вносяться зміни в питаннях податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств, рентної плати і т.д.

Одночасно з підписанням закону президент передав парламенту пакет пропозицій щодо внесення змін до його тексту.

Ці зміни повинні бути підготовлені в тримісячний термін у співпраці з експертами і бізнесом.

Як повідомляли Українські Новини, 16 січня Верховна Рада посилила контроль за сплатою податків.

За ухвалення в другому читанні відповідного законопроектів №1209-1 і №1210 проголосували 256 депутатів.

Ранішк українці задекларували більше ніж 20 млрд гривень за підсумками 2019 року.