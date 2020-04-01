Украинцы задекларировали более 20 млрд гривен по итогам 2019

Население увеличило декларирование доходов на 42% до 20,4 млрд гривен по итогам 2019 года, в то время, как доходы украинцев в 2019 выросли на 14%.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы, передают Українські Новини.

По состоянию на 23 марта гражданами подано более 134 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах, из них 62 тыс. деклараций были поданы в марте.

По данным деклараций гражданами задекларировано доходы в сумме 20,4 млрд гривен, это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма налога на доходы физических лиц к уплате в этом году составляет 443 млн гривен, прирост по сравнению с прошлым годом - 69 млн гривен (по состоянию на 23 марта 2019 - 374,0 млн гривен), или 18%.

Сумма военного сбора составляет почти 73 млн гривен, что на 15 млн гривен, или на 26%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По уровню задекларированных доходов больше декларировали киевляне (6,1 млрд гривен), а также жители Днепропетровской (2,2 млрд гривен), Харьковской, Львовской и Одесской (более 1 млрд гривен) областей.

По уровню определения налоговых обязательств первенство принадлежит столице - к уплате задекларировано 138,3 млн гривен налоговых обязательств; Одесская область получит почти 33 млн гривен, Запорожская - 30 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 больше всего денежных переводов от трудовых мигрантов поступило из Польши.

Тем временем только 10% украинцев имеют денежные сбережения.