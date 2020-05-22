За добу кількість проведених МОЗ тестів на коронавірус зменшилася на 5%

В той час як станом на 22 травня в Україні знизилася кількість нових заражених коронавірусом порівняно з попередніми двома добами, 21 травня кількість проведених тестів ПЛР знизилася на 4,7% до 8,9 тис. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

За минулу добу МОЗ провело 8 923 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 4,7% менше порівняно з попередньою добою.

"За минулу добу здійснено 8 923 дослідження методом ПЛР", – повідомив міністр.

Також з початку року було проведено всього 267 185 досліджень.

Також, за минулу добу в вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 1 284 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку року – 50 636 повідомлень.

Як повідомляли Українські Новини, 19 травня МОЗ провело 8 568 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР, що на 21,3% більше порівняно з попередньою добою.

Міністерство охорони здоров'я затвердило алгоритм проведення тестування методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу: кому в першу чергу будуть робити тести.