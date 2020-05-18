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18 мая 2020, понедельник, 16:41 39
Медицина 2020-05-18T16:49:23+03:00
Українські Новини
Минздрав дал рекомендации для пассажирских автоперевозок в период карантина

Минздрав дал рекомендации для пассажирских автоперевозок в период карантина

Ярина Вацяк
Транспорт, Минздрав, Автобусы, Рекомендации, Пассажирские перевозки
автобус. Фото: neoplan.com
автобус. Фото: neoplan.com

Министерство здравоохранения обнародовало проект рекомендаций относительно осуществления пассажирских автоперевозок в период карантина в то время, как премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров намерен продлить карантин после 22 мая.

Проект документа размещен на сайте министерства для общественного обсуждения согласно распоряжению главного государственного санитарного врача №32 от 18 мая, передают Українськi Новини.

Согласно проекту, перед началом рабочего дня всем сотрудникам компании-перевозчика нужно будет пройти измерение температуры.

Для проведения термометрии руководство автоперевозчика должно определить ответственного человека.

Работники, у которых температура оказалась выше 37,2 градуса или которые имеют признаки острого респираторного заболевания (ОРЗ), не допускаются к работе.

Водитель, кондукторы, другие члены экипажа в течении рейса должны использовать респиратор или маску, также респираторы и маски обязательно должны будут использовать пассажиры.

Перевозка пассажиров будет осуществляться в границах количества мест для сидения, в случае межобластных перевозок в области, где не действует смягчение карантина, - в границах 50% от количества мест для сидения.

При возможности возле входа в транспортное средство рекомендуется установить спиртосодержащие антисептики.

Перед каждым рейсом транспортное средство подлежит уборке и дезинфекции.

На автостанциях нужно будет организовать места для обработки рук спиртосодержащим антисептиком.

В помещении автостанции будет разрешено пребывание не более 1 человека на 10 кв. м площади зала обслуживания пассажиров, между персоналом станции и посетителями нужно будет установить защитный экран.

Посетители должны будут использовать средства индивидуальной защиты.

Работа залов ожидания будет запрещена.

Администрация автостанции должна будет обеспечить и контролировать условия предупреждения скопления очередей перед кассами.

Также она должна обеспечить использование средств индивидуальной защиты сотрудниками, дезинфекцию помещений каждые 5 часов, постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец, централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство инфраструктуры подготовило предложения по поэтапному возобновлению пассажирских перевозок после 22 мая.

Тем временем, "Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения.

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