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30 апреля 2020, четверг, 06:15 198
Экономика 2020-04-30T06:15:01+03:00
Українські Новини
Реальные доходы украинцев сократятся, цены вырастут, а работы будет меньше. Прогноз аналитиков

Реальные доходы украинцев сократятся, цены вырастут, а работы будет меньше. Прогноз аналитиков

Ярина Вацяк
Вакансии, рост цен, снижение зарплат, экономический прогноз, падение экономики, Экономический кризис, снижение доходов
Экономика. Фото: pixabay.com
Экономика. Фото: pixabay.com

В то время, как поиск новых сотрудников заморозили 55,5% ритейлеров, а более 66% отмечают ухудшение продаж, эксперты прогнозируют, что в 2020 уровень реальных доходов украинцев сократится почти на 14%, а рост минимальной зарплаты в 2021 году едва покроет инфляцию. Также усложнится ситуация на рынке труда, поскольку вакансий станет еще меньше, а соискателей – больше.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL, сделанный на основе консенсус-прогноза Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства (МРЭТ), а также оценки аналитиков и выяснил, как изменится уровень доходов украинцев и что ждет работающих.

Что будет с зарплатами?

Минимальную зарплату в 2020-м повышать не будут. Как и сейчас, до конца года она составит 4723 грн. Уже в 2021-м, согласно консенсус-прогнозу МРЭТ, минималку могут повысить до 5134 грн. И это плохая новость. В январе этого года рост составил 13%, а в следующем может быть всего на уровне 8,7%.

И это при условии, когда в 2019-м цены выросли на 4,1%, а в 2020-м повышение составит как минимум 8,7%. То есть в лучшем случае доходы самых малообеспеченных украинцев останутся на том же уровне, а в худшем – снизятся.

К слову о снижении доходов, реальный размер (с учетом инфляции) средней зарплаты в 2020 году упадет на 13,9% и составит 11 079 грн. При этом рост реального размера зарплаты в 2021 году ожидается на уровне 3,2% (до 12 408 грн).

Аналитик Егор Комов с такими оценками соглашается: средняя зарплата может быть на уровне 11 тыс. грн, однако реальные доходы большинства украинцев сократятся. "Я думаю, что инфляция может быть на уровне 10%. Мы несколько лет наблюдали, как оценки, заложенные в бюджет, прогнозы НБУ, не соответствовали реальному уровню роста цен. Но даже если предположить, что инфляция будет на уровне 7-8%, часть людей вовсе временно потеряла доходы и конечно же их мы не увидим по статистике зарплат. Сокращается число вакансий, растет уровень безработицы. Сейчас работодателю не нужно предлагать ту зарплату, за которую к нему придет сотрудник, выбирая между им и конкурентом. Придут на любую зарплату", – говорит Комов.

Отметим, из-за карантина более 2 млн украинцев остались без работы. При этом пять миллионов работающих отправили в вынужденные отпуска. Все это приведет к тому, что средние в 2020 году реальные заработные платы упадут до рекордно низкого показателя.

Реальная заработная плата учитывает показатель инфляции. Ее динамика показывает не только номинальный размер, но и покупательскую способность.

Производственные цепочки нарушены уже сейчас. Экономика – это миллионы винтиков, которые работают в связке между собой. И как только один из них дает сбой, рушится весь организм. Такая ситуация ждет и Украину. Уже к лету, уверены опрошенные аналитики, коронавирус пойдет на спад, а к сентябрю экономическая ситуация будет нормализоваться.

В худшем случае нормализация произойдет только к концу 2020-го. В любом случае ситуация в Украине стабилизируется не скоро. И для всех нас пришло время объединяться для того, чтобы пережить, возможно, одно из самых сложных испытаний за время современной Украины.

Что будет с рынком труда и заробитчанами?

В прогнозе МРЭТ говорится: ситуация на рынке труда будет оставаться сложной до конца 2020 года. Что будет происходить:

рост безработицы из-за массовых увольнений и возвращения мигрантов в Украину. Уровень безработицы по итогам года будет самым высоким среди предложенных предыдущих вариантов;

произойдет перераспределение рабочей силы между сферами деятельности, по завершению карантина трудовые мигранты покинут Украину;

"Вероятно, в течение нескольких лет большая часть работников, которые приехали в Украину в марте, решит вернуться на работу за границу. В то же время возможно, что за пределы Украины снова уедут работать менее половины работников, если в марте в Украину приехали в основном те, кто не планировал возвращение за границу или не имел возможности там надолго оставаться; к тому же есть вероятность, что страны ЕС существенно уменьшат привлечения рабочей силы из-за рубежа на длительный период", – говорится в предположении.

По самым смелым прогнозам, количество безработных украинцев вырастет до 500 тыс. человек. Такую оценку озвучил бывший министр развития экономики Тимофей Милованов. Он оценил ситуация в других странах и предположил, что похожий сценарий ждет и нас.

Международная организация труда разработала три сценария развития ситуации, говорится на официальном сайте МОТ. Так, рост безработицы в мире может составить от 5,3 млн ("мягкий" вариант) до 24,7 млн ("жесткий" вариант). За исходный показатель берется 188 миллионов – столько безработных насчитывалось в мире в 2019 году. Для сравнения: мировой финансовый кризис 2008-2009 годов оставил без работы 22 млн человек.

Как сообщалось, с начала карантина украинцы начали массово искать новую работу.

Українськi Новини также писали о том, как карантин повлиял на рынок труда в Украине, а также, какие вакансии наиболее востребованы.

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