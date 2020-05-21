Бойовики вбили українського військового, ще 2 поранили і 5 травмовано

Бойовики 4 рази обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) у четвер, 21 травня, 1 український військовослужбовець загинув, 2 поранені, 5 травмовані.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Протягом 21 травня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем і стрілецьку зброю", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" обстріл велися неподалік Авдіївки, Старогнатівки і Богданівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції поблизу Кримського.

Внаслідок обстрілу противника в четвер загинув 1 український військовий.

За уточненою інформацією, 2 військовослужбовців зазнали поранення і 5 - бойові травми.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 режим дотримувався тиші.

Випадки захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу ООС не зафіксовані.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, у ВРУ зареєстровано 3 нових випадки зараження коронавірусом.

Тим часом, Міноборони України оголосило заклик резервістів.