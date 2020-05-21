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21 мая 2020, четверг, 10:00 69
Силовые структуры 2020-05-21T10:45:02+03:00
Українські Новини
В ВСУ зарегистрировано 3 новых случая заражения коронавирусом

В ВСУ зарегистрировано 3 новых случая заражения коронавирусом

Елизавета Драбкина
Вооруженные силы, Армия, ВСУ, Коронавирус
Вооруженные силы. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Вооруженные силы. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 48 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 07:00 21 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 48 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 82 человека и есть 2 летальных случая", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 205 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 29 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Двое военнослужащих (Ривненская область) и один работников Вооруженных сил лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Симптомы заболевания отсутствуют.

Как сообщали Українськi Новини, 20 мая в Вооруженных силах было зафиксировано 5 новых случаев коронавируса.

Число новых случаев коронавируса стремительно растет второй день подряд. 20 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 476 до 19 706, количество умерших от заболевания - на 15 человек до 579 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 34,5%, количество новых летальных случаев - снизилось на 6,3%.

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