подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.75 29.45
˟
21 мая 2020, четверг, 13:20 500
Силовые структуры 2020-05-21T13:45:01+03:00
Українські Новини
Обострение в зоне ООС: 1 военный погиб, 2 ранены, 4 травмированы

Обострение в зоне ООС: 1 военный погиб, 2 ранены, 4 травмированы

Елизавета Драбкина
Боевики, Вооруженные силы, Армия, Ситуация в зоне ООС
Вооруженные силы. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Вооруженные силы. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

Один украинский военнослужащий погиб, 2 ранены, 4 травмированы вследствие обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил в четверг, 21 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

Отмечается, что по состоянию на 12:30 было зафиксировано 3 прицельных вражеских обстрела позиций ООС в районе Крымского, Богдановки и Старогнатовки.

"К большому сожалению, в результате коварных, преступных действий российско-оккупационных войск в течение текущих суток погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Два наших воина ранены, еще четверо получили боевые травмы. Все они в настоящее время эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи", - сказано в нем.

Указано, что подразделения Объединенных сил в ответ вели огонь по вражеским опорных пунктах из дежурных огневых средств.

Как сообщали Українськi Новини, по информации штаба ООС 20 мая боевики 18 раз обстреляли позиции ООС, 2 военных получили ранения.

Пресс-служба полиции сообщает, что командир батальона патрульной службы Национальной полиции "Луганск-1" Сергей Губанов погиб и 3 бойцов батальона были ранены 20 мая в ходе выполнения задания командования штаба операции Объединенных сил в Луганской области.

Больше новостей о: Боевики Вооруженные силы Армия Ситуация в зоне ООС

На Донбассе ранены двое украинских военных, уничто...
В ВСУ зарегистрировано 3 новых случая заражения ко...
В ВСУ зарегистрировано 2 новых случаев заражения к...
2 военных получили осколочные ранения из-за обстре...
С 23 мая возобновит работу общественный транспорт, а с 25 мая - метро, - Кличко
В Киеве второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса
Новости
В трех областях карантинные ослабления не начались из-за сложной ситуации с COVID-19 13:38
Зеленский пообещал врачам апрельские надбавки, пока еще не все получили мартовские 13:36
Парк "Владимирская горка" в Киеве реконструируют почти за 68 млн гривен 13:33
С 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки 13:22
Обострение в зоне ООС: 1 военный погиб, 2 ранены, 4 травмированы 13:20
больше новостей
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Сегодня у Зеленского годовщина: год назад состоялась его инаугурация 00:01
Рада отменила закон о продлении до 2022 права на досрочный выход женщин на пенсию 13:22
После снятия ограничений проезд в маршрутках может подорожать 20:37
больше новостей
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Приватбанк
Байден просил Порошенко ускорить национализацию "Приватбанка", — записи Деркача 17:42
Джозеф Байден и Петр Порошенко. Фото из открытых источников
Я повысил тарифы на 100%, когда МВФ требовал на 75%, – обнародованы разговоры Порошенко с Байденом 16:17 Аудиозапись
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Рада намерена разрешить взламывать квартиры из-за долгов за коммуналку 18:13
больше новостей
Число новых случаев коронавируса стремительно растет второй день подряд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok