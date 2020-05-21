Обострение в зоне ООС: 1 военный погиб, 2 ранены, 4 травмированы

Один украинский военнослужащий погиб, 2 ранены, 4 травмированы вследствие обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил в четверг, 21 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

Отмечается, что по состоянию на 12:30 было зафиксировано 3 прицельных вражеских обстрела позиций ООС в районе Крымского, Богдановки и Старогнатовки.

"К большому сожалению, в результате коварных, преступных действий российско-оккупационных войск в течение текущих суток погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Два наших воина ранены, еще четверо получили боевые травмы. Все они в настоящее время эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи", - сказано в нем.

Указано, что подразделения Объединенных сил в ответ вели огонь по вражеским опорных пунктах из дежурных огневых средств.

Как сообщали Українськi Новини, по информации штаба ООС 20 мая боевики 18 раз обстреляли позиции ООС, 2 военных получили ранения.

Пресс-служба полиции сообщает, что командир батальона патрульной службы Национальной полиции "Луганск-1" Сергей Губанов погиб и 3 бойцов батальона были ранены 20 мая в ходе выполнения задания командования штаба операции Объединенных сил в Луганской области.