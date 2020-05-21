Минобороны Украины объявило призыв резервистов

Министр обороны Иван Руснак подписал приказ о призыве на военную службу в июне-июле 500 офицеров запаса. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Согласно приказу, подлежат призыву резервисты по 16 военно-учетным специальностям в возрасте до 43 лет, закончившие кафедры военной подготовки и не проходившие военную службу.

Офицеры будут направлены на курсы переподготовки и повышения квалификации при военных вузах и военных учебных подразделениях для обязательной подготовки в течение трех месяцев.

Подготовка на курсах начнется со 2 июля. После завершения подготовки предусматривается назначение офицеров на должности в военные части ВСУ.

Как сообщали Українські Новини, 23 марта Президент Владимир Зеленский перенес призыв на срочную военную службу с апреля-июня на май-июль.

Ранее Кабинет Министров установил численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-июне, в 16 460 человек.

В Украине из-за карантина призыв на срочную службу перенесли на лето.

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