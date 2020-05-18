Нацбанк принял новые требования для рекламы о кредитах и депозитах: на сайтах банков должен быть калькулятор

Тем временем, как Национальный банк планирует внести изменения в регулирование деятельности ломбардов, НБУ принял новые требования для всех банков, которые предусматривают изменения в рекламе о предоставление финансовых услуг. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

Национальный банк принял новые требования, которые должны быть в информации о потребительских кредитах и депозитах в рекламе. Они начнут действовать с 1 сентября 2020 года.

В рекламе должна быть информация, которая рассказывает про основные условия о получение кредита или размещение депозита.

Также в рекламе о кредитах должна быть указана реальная годовая процентная ставка и максимальная сумма кредита и его срок. В информации о депозите: процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма. Кроме того, реклама не должна затруднять визуальное восприятие информации.

Согласно сообщения НБУ, на сайтах банков должна быть размещена полная информация, достоверная и актуальная об финансовых услугах, а также полная стоимость для потребителя, условия получения и риски.

"Для кредита нужно раскрыть, в частности: полную годовую процентную ставку, общие расходы потребителя (включая не только проценты, но и комиссии банка, а также платежи за сопутствующими и дополнительными услугами при их наличии), периодичность выплаты тела кредита, процентов и комиссий, а также штрафы и пеню в случае просрочки платежей", – говорится в сообщение.

Изменения касаются и по рекламе депозитов.

Для депозита нужно указать: процентную годовую ставку, срок вклада, условия досрочного снятия, платежи за дополнительные и сопутствующие услуги банка и другое", – говорится в сообщение.

Также в Нацбанке отмечают, что все замечания и уточнения должны указываться одинаковым по размеру и цвету шрифтом, а также условия предоставления услуги.

Кроме того, все банки должны на сайтах разместить калькуляторы, чтобы клиент мог просчитать расходы за пользование потребительским кредитом или доходы от размещения средств на депозит.

Профильные подразделения Нацбанка будут контролировать соблюдение финансовых структур всех требований по размещению информации об услугах.

Все изменения Нацбанк утвердил от 14 мая 2020 №62 "Об утверждении изменений в Положение об информационном обеспечении банками клиентов по банковским и других финансовых услуг".

Как сообщали Українські Новини, с 1 августа 2020 года Нацбанк упрощает выдачу наличных денег из касс предприятий торговли. В киевских обменниках доллар продолжает падать – курс валют на 18 мая.