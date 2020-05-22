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22 травня 2020, пʼятниця, 06:30 8
Lifestyle 2020-05-22T08:30:14+03:00
Українські Новини
22 травня в народі відзначають День літнього Миколая Чудотворця

22 травня в народі відзначають День літнього Миколая Чудотворця

Ирина Николенко
обряд, Традиції, Народні прикмети, релігійні свята
Святий Миколай. Фото: kondakov.ws
Святий Миколай. Фото: kondakov.ws

Напередодні православні християни вшанували пам'ять апостола Іоанна Богослова, а сьогодні в народі відзначають свято Миколи Весняного або День літнього Миколая Чудотворця. Українські Новини зібрали звичаї і традиції, які можна робити в цей день.

22 травня в народі відзначають свято Миколи Весняного або День літнього Миколая Чудотворця. Воно присвячене перенесення святих останків святителя Миколая з міста Мири в Малій Азії до італійського міста Барі.

Звичаї та прикмети в цей день

В цей день забороняється встромляти в землю палиці і гострі предмети. Роботу в полі та городі рекомендують звести до мінімуму.

Молитва Миколаю Чудотворцю може вберегти будинок від шахраїв.

В цей день знедоленим подають милостиню, а голодним – їжу.

Також забороняється купатися у водоймах у цей день.

Якщо в цей день іде дощ, то буде хороший урожай.

Ранкова роса на Миколая вважається цілющою, нею намагаються вмитися для краси і здоров'я, походити по траві босоніж.

Молодята або ті, хто планував одружитися, можуть просити захисту і допомоги у святого.

22 травня День ангела відзначають: Микола, Христофор, Дмитро, Василь, Ісайя, Йосип, Олена, Юлія, Роман, Ян.

Як повідомляли Українські Новини, 21 травня в Україні святкували Всесвітній день вишиванки. Заходи відбулися в онлайн форматі.

В цьому році День Києва відзначатимуть 31 травня. Святкові заходи пройдуть в онлайн форматі.

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