22 травня в народі відзначають День літнього Миколая Чудотворця

Напередодні православні християни вшанували пам'ять апостола Іоанна Богослова, а сьогодні в народі відзначають свято Миколи Весняного або День літнього Миколая Чудотворця. Українські Новини зібрали звичаї і традиції, які можна робити в цей день. 22 травня в народі відзначають свято Миколи Весняного або День літнього Миколая Чудотворця. Воно присвячене перенесення святих останків святителя Миколая з міста Мири в Малій Азії до італійського міста Барі. Звичаї та прикмети в цей день В цей день забороняється встромляти в землю палиці і гострі предмети. Роботу в полі та городі рекомендують звести до мінімуму. Молитва Миколаю Чудотворцю може вберегти будинок від шахраїв. В цей день знедоленим подають милостиню, а голодним – їжу. Також забороняється купатися у водоймах у цей день. Якщо в цей день іде дощ, то буде хороший урожай. Ранкова роса на Миколая вважається цілющою, нею намагаються вмитися для краси і здоров'я, походити по траві босоніж. Молодята або ті, хто планував одружитися, можуть просити захисту і допомоги у святого. 22 травня День ангела відзначають: Микола, Христофор, Дмитро, Василь, Ісайя, Йосип, Олена, Юлія, Роман, Ян. Як повідомляли Українські Новини, 21 травня в Україні святкували Всесвітній день вишиванки. Заходи відбулися в онлайн форматі. В цьому році День Києва відзначатимуть 31 травня. Святкові заходи пройдуть в онлайн форматі.