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21 мая 2020, четверг, 06:15 94
Lifestyle 2020-05-21T07:45:04+03:00
Українські Новини
Сегодня верующие чтят память апостола Иоанна Богослова. От чего может исцелить евангелист

Сегодня верующие чтят память апостола Иоанна Богослова. От чего может исцелить евангелист

Ирина Николенко
Христианство, Традиции, Народные приметы, Православные праздники
21 мая день памяти апостола Иоанна Богослова. Фото: blogspot.com
21 мая день памяти апостола Иоанна Богослова. Фото: blogspot.com

Сегодня в Украине празднуют День вышиванки, а православные верующие чтят память апостола Иоанна Богослова. В этот день сеют пшеницу, а женщины пекут традиционные пироги из пшеничной муки, Українські Новини собрали главные традиции и обычай в этот день.

Сегодня верующие чтят память апостола Иоанна Богослова. Он был любимым учеником Иисуса Христа. Иоанн Богослов известен как автор Евангелия, а также Апокалипсиса – единственной пророческой книги Нового Завета.

Иоанн Богослов прожил более 100 лет. Своим ученикам приказал засыпать себя землей. Через несколько дней оказалось, что могила пуста. Однако, каждый год 21 мая с могилы выступает небольшая струйка удивительного праха. Говорят, что она исцеляет болезни.

Его сослали на остров Патмос, на котором было создано христианское литературное произведение – "Откровение Иоанна Богослова" о конце света. Кроме того, Иоанн Богослов является реальной исторической личностью, его деяния заверенные в хрониках в конце I в. н.э.

Что делать в день Иоанна Богослова

В этот день рекомендуется посетить церковь с целью покаяния и причастия. Ведь именно этого учил Иоанн Богослов в своих проповедях. Если в церковь прийти не получается – можно возносить молитвы Иоанну Богослову в произвольно форме.

В этот день пекли пироги, их не ели, но раздавали прохожим за селом.

Если 21 мая не удалось встретить прохожего, это считалось дурным знаком. Поэтому во избежание беды, хлеб раздавали птицам.

Приметы в день Иоанна Богослова

Считается, если посеять в этот день огурцы, они принесут хороший урожай.

Если зацветет черемуха 21 мая – пора сеять пшеницу.

21 мая также наблюдали за радугой. Утренняя радуга предвещает дождь, а вечерняя – хороший день. Если в этот день будет 3 радуги, стоит ожидать ветра.

Православные христиане верят, что молитва Иоанна Богослова может спасти от отравления, ведь когда его хотел отравить римский император, на апостола яд не подействовал и он остался цел и невредим.

Также к апостолу обращаются с молитвами о супружеском счастье.

Считается, что молитва, обращенная к Иоанну Богослов, исцеляет от болезней.

Иоанн Богослов также является покровителем школьников и студентов.

Как сообщали Українські Новини, православные христиане будут в этом году праздновать Троицу 7 июня.

День Киева, который в этом году приходится на 31 мая, будут праздновать в онлайн формате.

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