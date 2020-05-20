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20 мая 2020, среда, 20:00 12
Lifestyle 2020-05-20T20:30:02+03:00
Українські Новини
Премьера фильма "Наследство нации" и селфи в вышиванках. Как отпразднуют Всемирный день вышиванки на карантине

Премьера фильма "Наследство нации" и селфи в вышиванках. Как отпразднуют Всемирный день вышиванки на карантине

Ирина Николенко
Вышиванка, День вышиванки, Праздники 2020, карантин в Украине
Всемирный день вышиванки 2020. Фото:the-people.com
Всемирный день вышиванки 2020. Фото:the-people.com

21 мая в Украине отмечают Всемирный день вышиванки, в связи с карантинными мероприятиями, которые продлили до 22 мая, традиционного празднования не будет. Праздничные мероприятия пройдут в онлайн формате, передают Українські Новини.

Мероприятия ко Дню вышиванки состоятся в онлайн формате, на официальной странице в Facebook Всемирный день вышиванки. Об этом сообщила одна из основательниц мероприятия – Леся Воронюк.

Онлайн мероприятия

12:00-14:00 ­– онлайн общение с Украинской со всего мира "День вышиванки объединяет".

19:30-20:45 – совместный просмотр фильма "Наследство нации".

21:30-23:00 – "Укротека" (зажигательная украинская электронная музыка).

Также, организаторы мероприятия обещают, что будет много прямых включений со всей Украины и самых укромныхуголков нашей планеты.

Организаторы призывают всех украинцев приобщаться к онлайн мероприятиям. Главные инструкции: утром проснуться в хорошем настроение и одеть вышиванку. Выпить любимый напиток и сделать фото и выложить его в соцсети с надписью #деньвишиванки2020 или #деньвишиванкиденьродоводу.

Как сообщали Українські Новини, 20 мая в народе отмечают древний славянский праздник Купальница.

Из-за карантина, День Киева в этом году, 31 мая, будут отмечать в онлайн формате.

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