Премьера фильма "Наследство нации" и селфи в вышиванках. Как отпразднуют Всемирный день вышиванки на карантине

21 мая в Украине отмечают Всемирный день вышиванки, в связи с карантинными мероприятиями, которые продлили до 22 мая, традиционного празднования не будет. Праздничные мероприятия пройдут в онлайн формате, передают Українські Новини.

Мероприятия ко Дню вышиванки состоятся в онлайн формате, на официальной странице в Facebook Всемирный день вышиванки. Об этом сообщила одна из основательниц мероприятия – Леся Воронюк.

Онлайн мероприятия

12:00-14:00 ­– онлайн общение с Украинской со всего мира "День вышиванки объединяет".

19:30-20:45 – совместный просмотр фильма "Наследство нации".

21:30-23:00 – "Укротека" (зажигательная украинская электронная музыка).

Также, организаторы мероприятия обещают, что будет много прямых включений со всей Украины и самых укромныхуголков нашей планеты.

Организаторы призывают всех украинцев приобщаться к онлайн мероприятиям. Главные инструкции: утром проснуться в хорошем настроение и одеть вышиванку. Выпить любимый напиток и сделать фото и выложить его в соцсети с надписью #деньвишиванки2020 или #деньвишиванкиденьродоводу.

Как сообщали Українські Новини, 20 мая в народе отмечают древний славянский праздник Купальница.

Из-за карантина, День Киева в этом году, 31 мая, будут отмечать в онлайн формате.