"Київстар" ліквідував аварію: що робити, якщо інтернет досі не працює

Оператор мобільного зв'язку компанія "Київстар" (Київ) заявив, що причиною збоїв у роботі домашнього інтернету 21 травня була аварія, проте, станом на 14:00, завершені відновлювальні роботи. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини. "Сьогодні виникли тимчасові труднощі у роботі Домашнього інтернету через аварію... Причиною сформованої ситуації став збій в роботі обладнання", - сказано в ньому. Станом на 14:00, послуга працює в звичайному режимі. Компанія рекомендує абонентам перезавантажити комп'ютери і роутери для подальшої коректної роботи. Користувачам "Домашнього інтернету", які не змогли скористатися сервісом, автоматично буде надано компенсацію у вигляді нетарифікованих послуг, про що вони найближчим часом отримають SMS-повідомлення. Як повідомляли Українські Новини, попит на Wi-Fi-роутери і 4G-модеми збільшився в 6 разів на час карантину. З початку карантину майже третина українців стала більше сидіти в інтернеті.