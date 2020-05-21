"Київстар" ліквідував аварію: що робити, якщо інтернет досі не працює

Оператор мобільного зв'язку компанія "Київстар" (Київ) заявив, що причиною збоїв у роботі домашнього інтернету 21 травня була аварія, проте, станом на 14:00, завершені відновлювальні роботи.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Сьогодні виникли тимчасові труднощі у роботі Домашнього інтернету через аварію... Причиною сформованої ситуації став збій в роботі обладнання", - сказано в ньому.

Станом на 14:00, послуга працює в звичайному режимі.

Компанія рекомендує абонентам перезавантажити комп'ютери і роутери для подальшої коректної роботи.

Користувачам "Домашнього інтернету", які не змогли скористатися сервісом, автоматично буде надано компенсацію у вигляді нетарифікованих послуг, про що вони найближчим часом отримають SMS-повідомлення.

Як повідомляли Українські Новини, попит на Wi-Fi-роутери і 4G-модеми збільшився в 6 разів на час карантину.

З початку карантину майже третина українців стала більше сидіти в інтернеті.