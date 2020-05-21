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21.05.20 Пресс-конференция: "Предприятия полимерного рынка могут остановить свою работу"

21 мая 2020, четверг, 10:55 71
Общество 2020-05-21T10:55:54+03:00
Українські Новини
В сети "Киевстар" произошел масштабный сбой: не работает интернет и мобильные приложения

В сети "Киевстар" произошел масштабный сбой: не работает интернет и мобильные приложения

Ольга Фандорина
Интернет, Киевстар, Сбой, Технический сбой, Сбой в работе
Киевстар. Фото: nse.com.ua
Киевстар. Фото: nse.com.ua

Пока спрос на Wi-Fi-роутеры и 4G-модемы увеличился в 6 раз на время карантина, у многих пользователей "Домашнего интернета" от "Киевстар" в столице Украины с утра 21 мая уже несколько часов нет доступа в Сеть. Об этом сообщает "Страна".

При этом сайт компании грузится через раз, многие разделы просто не открываются. Периодически он выдает сообщение о техобслуживании: "Сайт Киевстар сейчас на техническом обслуживании. Вскоре мы вернемся. Спасибо за терпение."

"Виснут" и мобильные приложения оператора.

Пользователи, которые пишут в поддержку компании, пока ответа не получают.

"В личке отвечать не учат вас? Без интернета сижу два часа", - пишут пользователи в комментариях на Facebook компании.

Люди говорят, что домашний интернет пропал по всей стране. При этом мобильный интернет от "Киевстара" работает.

На Facebook-странице компании за сегодня только одно сообщение - поздравление с Днем вышиванки.

Сбой в Киевстаре 21 мая

А ранее 13 сентября, в Киеве перестали работать терминалы Приватбанка в магазинах, также отмечались проблемы со снятием денег из банкоматов по карточкам банка. В прошлом году, летом в Приватбанке также случился масштабный сбой - все сервисы и терминалы не работали.

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