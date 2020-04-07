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07 апреля 2020, вторник, 16:05 64
Интернет и IT 2020-04-07T16:08:10+03:00
Українські Новини
С начала карантина почти треть украинцев стала больше сидеть в интернете

С начала карантина почти треть украинцев стала больше сидеть в интернете

Кира Молчанова
Интернет, Интернет-провайдеры, Интернет-трафик, Воля, карантин в Украине
Интернет. Фото: pixabay
Интернет. Фото: pixabay

Провайдер телекоммуникационных услуг компания "Воля" констатирует рост потребления дневного трафика абонентами на 30% с начала карантина по сравнению с данными февраля.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"С 16 марта в компании наблюдается рост дневного трафика на 30%. А в "пиковые часы" в будни — до 17% по сравнению с данными февраля за аналогичный период. Потребление трафика бизнес-клиентов HoReCa упало на 33%, а онлайн-бизнеса увеличилось равнозначно по данным дата-центра "Воля". Стремительный рост дневного трафика не влияет на качество услуг, поскольку сеть спроектирована с учетом максимальной нагрузки, которая наступает преимущественно с 19:00 до 22:30. По состоянию на 30 марта рост потребления составил 17% по сравнению с суммарным трафиком по всем городам во время максимальной нагрузки", —говорится в сообщении.

 Это связано с тем, что большинство компаний перешло на удаленную работу и использует стриминговые сервисы для связи.

Несмотря на то, что нагрузка на сети выходит за рамки плановой, инженеры компании&nbsp; постоянно контролируют ситуацию и предотвращают возникновение перегрузок сетей.

"Проблемы наблюдаются в секторе В2В, который тесно сотрудничает с HoReCa. Такой бизнес, как гостиницы, рестораны, турбизнес, ТРЦ, больше подвержен негативному влиянию карантина и, в результате, потребление им трафика снизилось на 33%. Наряду с тем, по данным дата-центра "Воля", на 29% увеличился трафик бизнеса, деятельность которого связана с образовательными онлайн-услугами — вебинары, тренинги, а также онлайн-магазины и услуги хостинга", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в Чернобыль запустили онлайн-путешествия, пока реальные поездки невозможны из-за карантина.

Кроме того, с 6 апреля стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн". Каждый день с понедельника по пятницу ученики могут подтягивать школьную программу с помощью видеоуроков по телевизору или онлайн.

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