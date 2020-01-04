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04 января 2020, суббота, 14:13 957
Общество 2020-01-04T14:13:01+02:00
Українські Новини
Крушение танкера "Делфи" произошло из-за нарушений судовладельца, капитана судна и пограничников

Крушение танкера "Делфи" произошло из-за нарушений судовладельца, капитана судна и пограничников

Валерия Драгомирова
Специальная комиссия, Крушение танкера, Танкер Делфи
Танкер
Танкер "Делфи". Фото: dumskaya.net

Специальная комиссия назвала причинами крушения иностранного танкера "Делфи" нарушения судовладельца и капитана судна, а также Государственной пограничной службы.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы морского и речного транспорта Украины, передают Українські Новини.

На судне почти отсутствовало топливо, был потерян правый якорь, а радиолокационная станция была в неудовлетворительном состоянии.

Аварийное судно обслуживалось командой всего из троих членов экипажа (минимальное количество для такого судна – 5 человек), капитан, получивший соответствующие указания от судовладельца, несколько раз отказывался от помощи.

Также капитаном и экипажем не были отработаны действия в соответствии с аварийным состоянием судна, имеющимися рисками.

Согласно заключению комиссии, пограничная служба Украины не выполнила мероприятия по задержки судна, чем нарушила закон Украины.

У танкера большинство свидетельств и документов, были просрочены еще в 2018 году, а санитарное свидетельство отсутствовало.

Разрешение на хождение под флагом Молдовы было аннулировано в сентябре 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, 22 ноября танкер "Делфи" сел на мель у Одессы.

Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера "Делфи" возле Одессы превысило норму в 157 раз.

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