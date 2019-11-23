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23 ноября 2019, суббота, 10:16 340
Силовые структуры 2019-11-23T10:18:36+02:00
Українські Новини
Крушение танкера под Одессой: шторм мешает ликвидировать экологическое бедствие

Крушение танкера под Одессой: шторм мешает ликвидировать экологическое бедствие

Авария, Танкер, Кораблекрушение, Бедствие
Танкер. ФОТО: ГПСУ
Танкер. ФОТО: ГПСУ

Экологические службы из-за шторма не могут приступить к ликвидации утечки горюче-смазочных материалов в месте аварии танкера "Delfi" вблизи Одессы, экипаж которого ранее отказался эвакуироваться.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

"Сейчас на месте аварии сохраняются неблагоприятные погодные условия – скорость ветра 12-14 м/с, волны 3 балла. Как только утихнет шторм, экологические службы АМПУ установят вокруг аварийного буксира боновые заграждения, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море", - сказано в сообщении.

ФОТО ГСЧС ФОТО ГСЧС

Ведомство сообщает, что после этого будут решать, как очистить загрязненные участки и предотвратить распространение нефтепродуктов в морской воде.

В частности, обследуют корпус судна с привлечением водолазов. Если будет возможность восстановить плавучесть танкера, то пробоины закроют, а воду откачают.

После этого будут решать, каким образом убрать "Delfi" от городского пляжа и транспортировать его в безопасное место.

Тем временем, в Одесском заливе ухудшается экологическая ситуация в районе крушения танкера "Делфи". По информации заместителя начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николая Гаврикова, концентрация нефтепродуктов в воде в 90 раз выше нормы, сообщает "Думская". 

Как сообщали Українські Новини, под Одессой из-за шторма и ветра терпит бедствие танкер, его сорвало с якоря и отнесло в море.

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