Зоозахисниця Серпінська підтримує продаж на аукціоні конфіскованих собак

Президент Асоціації зоозахисних організацій України Ася Серпінська підтримує продаж на аукціоні конфіскованих собак, яких продають на інтернет-платформі ДП "СЕТАМ", підпорядкованої Мін'юсту

Про це вона повідомила у коментарі Українським Новинам.

"Якщо дійсно там було погане утримання, погане виховання, то може вона потрапить у кращі руки. Я думаю, якщо хтось за неї заплатить гроші, то він буде її цінувати хоча б тому, що гроші заплатив", - прокоментувала вона ситуацію з конфіскацією собаки у власника після того, як вона вкусила перехожих.

Вона запевняє, що тварина не винна - її вчинки залежать від виховання.

"Раніше, якщо собака, наприклад, кусала людей, то, швидше за все, собаку присипляли, на жаль. Хоча це неправильно, тому що у собаки немає розуму. Собаку містять, як доглядають, як виховують, так вона і робить. Тварина ніколи не винне. Людина повинна виховувати собаку так, щоб оточуючі були в безпеці", - додала вона.

Також президент асоціації зазначає, що агресія у тварин розвивається із-за поганого змісту.

"У собаки від поганого змісту, від того, що вона голодна, холодна, її б'ють, розвивається агресія. Від хорошого життя агресії не буде. Собаки всі народжуються нормальними, хорошими. Все залежить від виховання та утримання. Посадіть людини на ланцюг, бийте людини - так він буде гірше собаки. Тому, чому дивуватися?" - каже вона.

Як повідомляли Українські Новини, раніше з'явилася інформація, що суд конфіскував собаку у господарів через борги.

Міністр юстиції Денис Малюська пояснив, що собака вкусила перехожих і суд оштрафував власника і постановив цю конфіскувати собаку.

Він підкреслив, що тваринам конфіскація часто йде на користь через неналежне утримання.

Крім того, Малюська допускає виставлення на аукціон 3 львів і 5 ведмедів найближчим часом.

Також глава Мін'юсту висловив готовність забрати пса, якого продають з молотка.