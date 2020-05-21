Розповсюджена низкою ЗМІ інформація про недоведену ефективність "Амізону" недостовірна, - "Фармак"

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) заявляє, що розповсюджена низкою ЗМІ інформація про недоведену ефективність ліків "Амізон" є недостовірною та такою, що шкодить діловій репутації компанії.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, активне поширення недостовірної інформації в ЗМІ щодо ліків "Амізон" відбулося після того, як Міністерство охорони здоров'я надало дозвіл на проведення клінічних випробувань ліків "Амізон Макс", призначених для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби.

"Інформація, яка була поширена в ЗМІ, містить переважно твердження щодо недоведеної ефективності цього препарату в лікуванні вірусних захворювань та відсутність будь-яких досліджень цих ліків. Вказане твердження, по-перше, не відповідає дійсності, а , по-друге, є маніпулятивним, адже очевидно, що їх метою є формування у читачів враження про неефективність і, можливо, навіть небезпеки ліків "Амізон". Поширена інформація є недостовірною та такою, що шкодить діловій репутації компанії "Фармак", як сумлінного вітчизняного виробника ліків", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що "Фармак" послідовно і успішно захищає свою ділову репутацію передбаченими законом способами.

Компанія просить ЗМІ утриматися від публікацій, в яких використовується недостовірна інформація щодо "Амізону", ефективність якого перевірена компетентними органами та експертами під час державної реєстрації.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні розпочалася третя фаза клінічних випробувань ліків "Амізон" у протидії COVID-19.

Раніше Казахстан включив "Амізон" АТ "Фармак" у протоколи лікування грипу та ГРВІ.

2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.