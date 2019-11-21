Казахстан включил "Амизон" АО "Фармак" в протоколы лечения гриппа и ОРВИ

Казахстан включил лекарственный препарат "Амизон" крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" (Киев) в клинические рекомендации (протоколы лечения) лечения гриппа и ОРВИ.

Об этом журналистам в ходе VII Ежегодной научно-практической конференции "Школа молодых ученых" сказал доктор медицинских наук, главный научный консультант компании "Фармак" Виктор Маргитич.

"В этом году в Казахстане введено "Амизон" в протоколы лечения гриппа и ОРВИ. Это первая страна, где он официально включен", - сказал он.

Маргитич подчеркнул, что "Амизон" - эффективный и безопасный препарат, который знают во всем мире и используют для лечения гриппа и ОРВИ.

Как сообщали Українські Новини, международные клинические исследования подтвердили эффективность и безопасность лекарственного препарата "Амизон" компании "Фармак".

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.