подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.45 27
˟
21 ноября 2019, четверг, 15:30 10
Медицина 2019-11-21T15:30:02+02:00
Українські Новини
Казахстан включил "Амизон" АО "Фармак" в протоколы лечения гриппа и ОРВИ

Казахстан включил "Амизон" АО "Фармак" в протоколы лечения гриппа и ОРВИ

Казахстан включил лекарственный препарат "Амизон" крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" (Киев) в клинические рекомендации (протоколы лечения) лечения гриппа и ОРВИ.

Об этом журналистам в ходе VII Ежегодной научно-практической конференции "Школа молодых ученых" сказал доктор медицинских наук, главный научный консультант компании "Фармак" Виктор Маргитич.

"В этом году в Казахстане введено "Амизон" в протоколы лечения гриппа и ОРВИ.  Это первая страна, где он официально включен", - сказал он.

Маргитич подчеркнул, что "Амизон" - эффективный и безопасный препарат, который знают во всем мире и используют  для лечения гриппа и ОРВИ.

Как сообщали Українські Новини, международные клинические исследования подтвердили эффективность и безопасность лекарственного препарата "Амизон" компании "Фармак".

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.
Архив
Новости
В Раде задумались о налогообложении блогеров 16:00
С января украинцам будет предложена страховая цена на газ в 7 тыс. гривен/тыс. куб. м 15:53
Одесский застройщик Киван Аднан вновь вышел на тропу войны, - СМИ 15:47
Правозащитники требуют от Google и Facebook перестать следить за пользователями 15:37
КБ "Южное" проиграло суд на $200 млн американскому Boeing 15:32
больше новостей
Электроэнергия подешевела на 20% в результате конкуренции на рынке, - Герус 14:41
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
Адвокатом Ляшко стала защитница ДТЭК 10:29
Новых депутатов пора менять, - Зеленский на форуме со школьниками 14:59
В следующем году пенсии повысят два раза: чего ждать пенсионерам 05:50
больше новостей
Генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана 18:45
Каждая 3-я гривна в госбюджете взята в долг 06:10
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
В Раде требуют от Баканова проверить деятельность сайта "Миротворец" 23:10
Суд подтвердил законность избрания Гречковского и Маловацкого в ВСП 15:27
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok