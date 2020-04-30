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30 апреля 2020, четверг, 17:50 10
Экономика 2020-04-30T17:50:01+03:00
Українські Новини
2019 "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен

2019 "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен

Александр Дмитриенко

2019 год крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев), согласно финансовой отчетности, подготовленной по стандартам МСФО, закончила с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Аудитором финансовой отчетности выступило ООО "Делойт энд Туш Юкрейниан Сервисез Компани".

"Компания продолжает неуклонно придерживаться стратегии развития экспортного потенциала. В 2019 году экспортные продажи составили 24,2% от общей суммы выручки. Продукцию "Фармак" покупали в 28 странах мира. Компания остается в тройке лидеров в Республике Узбекистан и продолжает работу на хорошо регулируемых рынках", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на сегодня компания сотрудничает с партнерами из Европейского Союза, Юго-Восточной Азии, региона MENA, Австралии, Новой Зеландии. Например, в Европе уже зарегистрированы 37 лекарственных средств и еще 7 лекарственных средств находятся в процессе регистрации.

В 2019 году "Фармак" внедрил в производство 20 новых продуктов — расширил противопростудный, аллергологический, неврологический, гастроэнтерологический продуктовые портфели и выпустил лекарства в новом для себя портфеле пульмонологии.

Как сообщали Українськi Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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