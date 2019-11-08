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08 ноября 2019, пятница, 07:00 20
Общество 2019-11-09T00:30:12+02:00
Українські Новини
Должников за коммуналку не будут выпускать за границу и введут арест имущества

Должников за коммуналку не будут выпускать за границу и введут арест имущества

Список должников, Коммунальные платежи, Задолженность за коммунальные платежи

В Киеве около 5% населения систематически не платят за коммунальные услуги и накапливают сумму долга. Об этом сообщает генеральный директор коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" Андрей Щербина, передает Вгороде.

Он уточнил, что это около 50 тысяч лицевых счетов. Именно к таким должникам могут применить санкции - ареста имущества и ограничение выезда за границу. 

"Мы системно информируем потребителя о наличии долга - посылаем сообщения, звоним и тому подобное. Ведь из-за соседа-должника страдает весь дом, не подключают к услуге. Мы стараемся решить вопрос в досудебном порядке, но если уж дело дошло до суда, то последствиями для потребителя может стать арест имущества и запрет выезда за границу", - говорит Щербина.

Судебные расходы в размере 1921 гривен также должен заплатить должник. Кроме того, помимо суммы основного долга, на каждую услугу начисляются 3% годовых. В случае отсутствия у должника ценностей, достаточных для погашения нужной суммы, взыскание осуществляется за счет имущества, при условии превышения долга 83 460,00 гривен. 

Раньше Українські Новини писали, как получить субсидию через интернет и не стоять в очередях. Также получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше, а украинцы проверяют, не отобрали ли субсидии.

Кроме того, Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий.

Тем временем премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в 2019 году субсидии уменьшать не будут.

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