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20 травня 2020, середа, 21:41 6
Суспільство 2020-05-20T22:45:01+03:00
Українські Новини
Перший матч 30 травня, фінал Кубка 25 липня. Клуби Favbet отримали новий проект календаря

Перший матч 30 травня, фінал Кубка 25 липня. Клуби Favbet отримали новий проект календаря

Кира Молчанова
Футбол, УПЛ
Футбол м'яч бутси спорт Фото: Facebook
Футбол м'яч бутси спорт Фото: Facebook

В Україні вже офіційно можна проводити спортивні змагання. Правда, поки без глядачів. Тому українське футбольне життя буде оживати в наступні тижні. Старт завершальної частини сезону 2019/20 запланований на 30 травня, а фінал — на 25 липня. Так сказано в новому проекті календаря, повідомляє "Спортарена".

Рестарт сезону відбудеться 30 травня. Спочатку планувалося, що сезон завершиться 13 липня, але команди виступили проти такої щільності ігор і останній тур перенесли на 19 липня.

Півфінальні матчі Кубка України по новому варіанту проекту календаря планується провести 24 червня, а фінал Кубка — 25 липня.

В середині літа команду будуть розбиратися, хто зіграє Лізі Європи. Якщо проект календаря приймуть, то матчі плей-офф проведуть 29 липня та 1 серпня.

Календар решти Favbet Ліги виглядає так:

  • 30 травня 24-й тур
  • 6 червня 25-й тур
  • 13 червня 26-й тур
  • 20 червня 27-й тур
  • 27 червня 28-й тур
  • 4 липня 29-й тур
  • 11 липня 30-й тур
  • 15 липня 31-й тур
  • 19 липня 32-й тур

Після затвердження проекту календаря клубами УПЛ його ще доведеться остаточно підтвердити з допомогою виконавчого комітету УАФ.

Як повідомляли "Українські Новини", у березні всі футбольні матчі в Україні призупинили з-за епідемії коронавіруса.

Рішення про відновлення футбольного сезону було прийнято лише 14 травня.

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