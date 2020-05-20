Перший матч 30 травня, фінал Кубка 25 липня. Клуби Favbet отримали новий проект календаря

В Україні вже офіційно можна проводити спортивні змагання. Правда, поки без глядачів. Тому українське футбольне життя буде оживати в наступні тижні. Старт завершальної частини сезону 2019/20 запланований на 30 травня, а фінал — на 25 липня. Так сказано в новому проекті календаря, повідомляє "Спортарена".

Рестарт сезону відбудеться 30 травня. Спочатку планувалося, що сезон завершиться 13 липня, але команди виступили проти такої щільності ігор і останній тур перенесли на 19 липня.

Півфінальні матчі Кубка України по новому варіанту проекту календаря планується провести 24 червня, а фінал Кубка — 25 липня.

В середині літа команду будуть розбиратися, хто зіграє Лізі Європи. Якщо проект календаря приймуть, то матчі плей-офф проведуть 29 липня та 1 серпня.

Календар решти Favbet Ліги виглядає так:

30 травня 24-й тур

6 червня 25-й тур

13 червня 26-й тур

20 червня 27-й тур

27 червня 28-й тур

4 липня 29-й тур

11 липня 30-й тур

15 липня 31-й тур

19 липня 32-й тур

Після затвердження проекту календаря клубами УПЛ його ще доведеться остаточно підтвердити з допомогою виконавчого комітету УАФ.

Як повідомляли "Українські Новини", у березні всі футбольні матчі в Україні призупинили з-за епідемії коронавіруса.

Рішення про відновлення футбольного сезону було прийнято лише 14 травня.