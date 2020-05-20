МОЗ дозволив офісним працівникам виходити на роботу, але не всім і в масках

Міністерство охорони здоров'я у світлі введення адаптивного карантину дозволило працівникам офісів виходити на роботу за умови температурного скринінгу і дотримання масочного режиму.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ, передають Українські Новини.

"Працівники офісів знову можуть повернутися на свої робочі місця. Однак, щоб робота в приміщенні була безпечною для здоров'я, потрібно дотримуватися певних протиепідемічні правила", - сказано в ньому.

На інфографіці, опублікованій прес-службою сказано, що працівники повинні міряти температуру перед початком зміни, також обов'язково носити маски, мити руки і обробляти їх антисептиком.

Власники офісних приміщень повинні розкреслити розмітку в півтора метра безпечної відстані, організувати на вході місце для обробки рук антисептиком, а також весь офіс дезінфікуючими засобами, також приміщення обов'язково треба буде обробляти кожних дві години, а працівників, які перебувають у групі ризику захворювання тимчасово відсторонити від виконання своїх обов'язків.

Відвідувачі офісів повинні носити маски, відвідувати офіс тільки за попереднім записом, дотримуватися дистанції не більше одного відвідувача на 10 кв. м.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська рада планує відкрити 14 пляжів та 18 зон відпочинку.

З 22 травня у Києві розпочнеться другий етап ослаблення карантину.