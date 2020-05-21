В Україну вперше завезли картоплю з Франції - чому і що з неї можна приготувати

Тоді як через перевиробництво аграрії можуть залишити більшу частину молодої картоплі на полях, Українська асоціація виробників картоплі (УАПК) заявила, що Франція, Бельгія і Нідерланди вперше експортували картоплю в Україні через неможливість продати її в період карантину через традиційні канали збуту.

Про це Українським Новинам повідомила виконавчий директор УАПК Оксана Руженкова.

"У нас у цьому році вперше за всі 29 років, а можливо навіть за радянських часів, на прилавках супермаркетів з'явилася картопля не тільки з Бельгії та Голландії, а й з Франції. У них зупинилися абсолютно всі заводи з виробництва картоплі фрі. На території цих держав розміщені основні потужності з переробки в Європі - понад 20 заводів, які забезпечували McDonald's по всій Євразії та всю систему HoReCa", - сказала вона.

Також держави Західної Європи поставляли картоплю-фрі в рекреаційні зони Єгипту, Туреччини, Ізраїлю.

Руженкова зазначила, що поставлена в Україну картопля є технічною і використовується виключно для приготування фрі.

Виконавчий директор УАПК побоюється, що і трейдер, і супермаркет, і покупець можуть бути обдуреними при виборі товару, оскільки така картопля виглядає красиво, довго зберігається, проте придатна тільки для смаження.

На її думку, супермаркети, де продаватимуть картоплю з Франції, Бельгії та Нідерландів, можуть не вказати країну походження, а ціна практично не буде відрізнятися від вартості всієї іншої картоплі в асортименті.

Крім того, Руженкова констатувала, що на сьогодні спостерігається певний дефіцит картоплі для супермаркетів, оскільки в минулому році був неврожай через посуху і навіть промислові виробники з нормальним об'ємом врожаю не могли нівелювати внутрішній дефіцит.

При цьому на початку квітня в Україні не було пропозиції картоплі vip-рівня (відсутність землі на картоплі, 5% браку в партії, фракція 50 мм у діаметрі при розрізі), що в результаті збільшило поставки з Білорусі та Росії, де галузь є дотаційною і держава компенсує аграріям будівництво сховищ, насіння і дизельного палива на рівні 50, 75 і навіть 100% залежно від федерального округу.

Водночас супермаркети дуже мало закуповують українську картоплю, оскільки вона не відповідає вимогам нового стандарту 2018 року.

Руженкова зазначила, що Україна досі картоплю фрі не виробляє і відповідно не навчилася вирощувати під потреби цього виду переробки сировину.

На сьогодні великий агрохолдинг будує завод із переробки картоплі фрі в Черкаській області.

УАПК просить Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства створити робочу групу спільно з іншими галузевими асоціаціями, щоб розробити на 2021-2024 роки механізм державної допомоги у вигляді часткової компенсації будівництва овочесховищ, встановлення обладнання з доопрацювання продукції та зрошення на полях.

Як повідомляли Українськi Новини, керівниця відділу агрометеорології Гідрометцентру Тетяна Адаменко констатувала, що заморозки в першій декаді квітня можуть призвести до неврожаю кісточкових плодових дерев.