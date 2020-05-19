Молодого картофеля слишком много, его могут оставить на полях, - эксперт

Один из фермеров уже выбросил тонны моркови под Киевом, и Украинская ассоциация производителей картофеля (УАПК) прогнозирует, что из-за перепроизводства молодого картофеля в текущем году в случае проблем с реализацией на рынках производители могут оставлять его на полях.

Об этом Українським Новинам сообщила исполнительный директор УАПК Оксана Руженкова.

"Подозреваем, что в конце мая - июне картофель будут оставлять на полях, потому что площади серьезно расширены именно под ранним картофелем", - сказала она.

По словам Руженковой, многие аграрии расширили площади под этой культурой с 5-10 га в прошлом году до 100 в текущем из-за хорошей цены в 2019/2020 маркетинговом году (июнь 2019 - май 2020) в период сбыта.

Она допускает, что производители не смогут продать весь выращенный объем, поскольку качество картофеля у новичков не будет соответствовать требованиям супермаркетов.

"Многие надеялись заработать на Пасху, когда бы картофель стоял 60-80 гривен, но никто не ожидал введения карантина", - прокомментировала Руженкова.

На данный момент стоимость украинского молодого картофеля в магазинах составляет 30-45 гривен против 18 гривен за египетский, который реализуют под видом молодого, и 24 гривен за азербайджанский, который по факту является реэкспортированным российским, поскольку в период карантина были проблемы с логистикой и транспортировкой продукции на большие расстояния.

В марте 2019 года прекратил действовать ДСТУ на столовый картофель, а осенью 2018 года Украина имплементировала новый стандарт ООН, который требует от производителей, чтобы при реализации картофеля в супермаркет он был мытым, а доля брака составляла не более 5%.

Руженкова уточнила, что в Украине всего 3 овощных завода специализируются на мойке овощей.

При этом она отметила, что на данный момент Украина не экспортирует молодой картофель, который ранее в основном покупали Беларусь и Россия.

Возможность поставок в Таможенный Союз была ограничена в 2017 году едиными карантинными правилами, за несколько лет механизм участков, свободных от карантинных организмов, освоили около 10 предприятий, поэтому конкурировать на белорусском рынке с российским картофелем Украина больше не может из-за длительности прохождения процедуры создания свободных участков.

По информации представителей селекционных компаний, они увеличили продажи семян в несколько раз и преимущественно ранних сортов. Соответственно, делать прогноз об объемах и уровне продаж среднего и позднего картофеля еще рано.

Как сообщали Українськi Новини, средние и малые фермеры 70-80% своей продукции реализовывают на продовольственных рынках, а после их закрытия аграриям негде было продать товар.

В то же время в Одесской области могут объявить чрезвычайную ситуацию из-за неурожая.