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20 травня 2020, середа, 18:14 17
Президент 2020-05-20T19:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський попросив ЗМІ не чіпати його дітей і дружину

Зеленський попросив ЗМІ не чіпати його дітей і дружину

Кира Молчанова
ЗМІ, Володимир Зеленський, Олена Зеленська, прес-конференція Президента
Прес-конференція Зеленського. Фото: ОПУ
Прес-конференція Зеленського. Фото: ОПУ

Під час прес-конференції Президента України Володимира Зеленського до першої річниці президентства глава держави звернувся до ЗМІ і попросив не чіпати його сім'ю.

"Хочу попросити, щоб не чіпали моїх дітей, мою дружину. Вони не мають до цього відношення. Вони, крім добра для мене і, якщо є якісь соціальні проекти моєї дружини, вони, крім добра, нічого не несуть", - сказав Президент Володимир Зеленський на прес-конференції, відповідаючи на питання про критику з боку ЗМІ.

Говорячи про своє ставлення критиці з боку ЗМІ, Зеленський сказав, що ставиться до неї погано, але спокійніше.

"До критики того, що я роблю, я вже звик до критики з усіх каналів я теж звик. Я вже спокійно це сприймаю", - зазначив Президент.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський не бачить проблеми в тому, що журналіст "Радіо Свобода" Михайло Ткач перебуває там, де він живе і працює. Але назвав "нахабством" стеження журналістів за його кортежем.

Президент Володимир Зеленський упевнений в необхідності прямих переговорів з Президентом Росії Володимиром Путіним і анонсував "нормандську зустріч" після спаду епідемії коронавірусу.

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