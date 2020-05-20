Зеленський попросив ЗМІ не чіпати його дітей і дружину

Під час прес-конференції Президента України Володимира Зеленського до першої річниці президентства глава держави звернувся до ЗМІ і попросив не чіпати його сім'ю.

"Хочу попросити, щоб не чіпали моїх дітей, мою дружину. Вони не мають до цього відношення. Вони, крім добра для мене і, якщо є якісь соціальні проекти моєї дружини, вони, крім добра, нічого не несуть", - сказав Президент Володимир Зеленський на прес-конференції, відповідаючи на питання про критику з боку ЗМІ.

Говорячи про своє ставлення критиці з боку ЗМІ, Зеленський сказав, що ставиться до неї погано, але спокійніше.

"До критики того, що я роблю, я вже звик до критики з усіх каналів я теж звик. Я вже спокійно це сприймаю", - зазначив Президент.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський не бачить проблеми в тому, що журналіст "Радіо Свобода" Михайло Ткач перебуває там, де він живе і працює. Але назвав "нахабством" стеження журналістів за його кортежем.

Президент Володимир Зеленський упевнений в необхідності прямих переговорів з Президентом Росії Володимиром Путіним і анонсував "нормандську зустріч" після спаду епідемії коронавірусу.